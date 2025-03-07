Штани були мокрими: Роберт Паттінсон розповів про «психічний зрив» під час зйомок

Актор Роберт Паттінсон, який входить в п'ятірку найкрасивіших чоловіків світу, зізнався, що у нього стався «психічний зрив», тому що йому довелося танцювати експромтом у сцені з його фільму «Помри, моя любов».

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«Я зняв цей фільм із Лінн Рамзі, і вона дуже гарна танцівниця. А Дженніфер Лоуренс теж дуже добре танцює. Їм це було дуже легко, — сказав він журналістам, пише Geo.tv. — Вони кажуть: «Просто танцюй, грає музика, просто танцюй». Я подумав: «Коли це станеться, у мене станеться психічний зрив. Нам потрібно або поставити хореографію, або вирізати це». А вони кажуть: «Ні, просто танцюй, перестань бути дурнем».

У день зйомок танцювальної сцени Роберт заявив, що так сильно спітнів, що «внутрішня частина штанів від поту була мокрою».

Роберт також розповів, що сподівається на затримку другої частини «Бетмена».

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«Я на це сподіваюся, — сказав він в інтерв’ю журналу Hero. - Я починав молодим Бетменом, і до продовження я стану старим Бетменом. Мені 38, я старий. Я старий, але здоровіший. Мені здається, я справді трохи зменшив свій біологічний вік».

Нагадаємо, минулим літом зірка «Сутінок» Роберт Паттінсон одружився. Обраницею актора стала 32-річна актриса, модель та співачка Сьюкі Уотерхаус.

Фото з Instagram

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