Генерал-лейтенант Сергій Наєв побував із робочим візитом у танкістів (фото)

Генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав із робочим візитом 1-й танковий батальйон 5-ї окремої важкої механізованої бригади Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба бригади у Facebook.

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Під час зустрічі Наєв поспілкувався з командиром батальйону й танкістами. Обговорили як оперативні питання, так і повсякденне життя підрозділу. Військові поділилися з ним власним бойовим досвідом, розповіли про специфіку застосування танків на передовій, а також порушили актуальні питання, які їх хвилюють.

«Такі зустрічі завжди важливі, адже живе спілкування з командуванням — це не лише можливість обмінятися досвідом, а й відчути підтримку й увагу до потреб кожного воїна», — зазначили у бригаді.

Пресслужба опублікувала фото зустрічі.

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