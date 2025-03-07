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Генерал-лейтенант Сергій Наєв побував із робочим візитом у танкістів (фото)

12:44 7 березня 2025
Генерал-лейтенант Сергій Наєв

Генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав із робочим візитом 1-й танковий батальйон 5-ї окремої важкої механізованої бригади Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба бригади у Facebook.

Під час зустрічі Наєв поспілкувався з командиром батальйону й танкістами. Обговорили як оперативні питання, так і повсякденне життя підрозділу. Військові поділилися з ним власним бойовим досвідом, розповіли про специфіку застосування танків на передовій, а також порушили актуальні питання, які їх хвилюють.

«Такі зустрічі завжди важливі, адже живе спілкування з командуванням — це не лише можливість обмінятися досвідом, а й відчути підтримку й увагу до потреб кожного воїна», — зазначили у бригаді.

Пресслужба опублікувала фото зустрічі.

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