На Житомирщині порушили справу проти вчителя, який побив ліцеїстів (фото)

На Житомирщині, де нещодавно біля управління поліції спрацював вибуховий пристрій, 20 лютого батьки підлітків звернулися до поліції із заявами про фізичне насильство над їх дітьми, вчинене педагогом в одному з ліцеїв міста Малина. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області.

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«Встановлено, що подія сталася близько 15:00 у навчальному закладі. Тоді 35-річний учитель на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин вдарив долонею одного з учнів. Після цього зайшов до кабінету з іншим ліцеїстом та також завдав йому кількох ударів. Поліцейські направили хлопців віком 13 та 14 років для проходження судово-медичних експертиз, після отримання результатів яких було визначено остаточну правову кваліфікацію події», — йдеться у повідомленні.

Дізнавачі відділення поліції № 1 (Малин) Коростенського райуправління повідомили чоловікові про підозри у заподіянні умисного легкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК України) та умисному завданні побоїв, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 126 КК України). Підозрюваному загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи до 200 годин чи виправні роботи до одного року.

В соцмережах місцеві жителі активно обговорюють подію, що сталася в школі.

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«Трохи в шоці від місцевих новин. Вчитель інформатики, побив дітей в нашій 1 школі .Діти знімають побої. Зрозумівши хто саме конкретно, був шокований ще раз. Як могли закінченого наркомана, взяти на роботу в школу .Не хочу злорадити але замість того щоб спортзали закривати то краще керівництво освіти, дивиться кого до роботи з дітьми допускає. А цього, вчителя, скоро знайдемо і, солей, які він так любить трохи підкинемо», — написав користувач Facebook Микола Поліновський.

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Як писали «ФАКТИ», кілька років тому поліція Рівненщини порушила справу на нестриманого вчителя фізкультури, який на перерві бив ліцеїста ногами. А на Львівщині викладачці, яка побила вихованку з інвалідністю, нещодавно винесли вирок.

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