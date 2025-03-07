Не проґавте момент: чим підживити яблуні на початку березня, щоб отримати гарний урожай

Ранньою весною у садоводів з'являється чимало робити на дачних ділянках. Адже наразі — саме час приділити увагу плодовим деревам, зокрема, яблуням. Їх потрібно не лише обробтити засобами проти шкідників, але й підживити, аби восени отримати гарний врожай.

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Насамперед, для весняного підживлення радять використовувати карбамід, пише видання «На пенсії».

Так, для підживлення дорослого дерева вистачить жмені засобу, який розсипають навколо стовбура. З дощовою водою карбомід просочуватиметься до коріння та насичуватиме його корисними речовинами.

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Також карбомід можна розсипати й під іншими рослинами в саду. Варто це робити до того, як бруньки розпустилися.

Можна приготувати й розчин: 200 г карбаміду на 10 л води. Їм зазвичай обприскують дерева, уникаючи потрапляння сечовини на листя, яке від цього може просто «згоріти».

Про те, чим ще можна підживлювати яблуні, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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