«Мені дуже пощастило»: Меган Маркл розповіла про солодку обіцянку, яку їй дав принц Гаррі

Герцогиня Сассекська, яка нещодавно відсвяткувала своє повернення до акторства, розповіла про секрет її міцних стосунків із чоловіком в епізоді «Шоу Дрю Беррімор». Під час розмови з ведучою Маркл згадала пораду тата, який сказав їй: «Меган, коли ти одного разу зустрінеш свою людину, я хочу, щоб він сказав тобі те саме, що я сказав своїй дружині, коли ми одружилися, а саме: «Я клянусь завжди зустрічатися зі своєю дружиною», пише Pagesix.

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Маркл сказала, що передала ці мудрі слова принцу Гаррі, коли вони почали зустрічатися у 2016 році.

«Він каже: „Я клянусь завжди зустрічатися з тобою“», — згадала вона.

Маркл повідомила, що практика продовжувати залицятися один до одного протягом усього шлюбу дозволяє зберегти іскру у стосунках.

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«Я думаю, у нас є такий зв’язок, тому що ми дуже віддані ставленню один до одного. Коли ви просто залицяєтеся один за одним і бачите все добро та радість у той „період метеликів у животі“, — сказала вона. - Це те, я вважаю, що підтримує стосунки по-справжньому живими».

Маркл зізналася, що «не очікувала» зустріти свого буквального чарівного принца, сказавши Беррімор, що «життя повне сюрпризів».

«Мені дуже пощастило. Я одружена з найсмішнішою, наймилішою, найчарівнішою людиною… І він чудовий батько», — додала вона.

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Тим часом нове шоу герцогині Сассекської «З любов'ю, Меган», прем'єра якого відбулася на днях розкритикували у пресі та соцмережах.

Фото: Getty Images

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