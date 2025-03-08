Росіяни били балістикою, крилатими ракетами та «шахедами»: як відпрацювала українська ППО

У ніч проти 8 березня з Ростовської області рф по Україні були запущені дві балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23 та одна крилата ракета «Іскандер-К». Також ворог застосував 145 ударних БпЛА та безпілотники-імітатори. В деяких регіонах зазнали руйнування об'єкти критичної інфраструктури та житлова забудова, є жертви.

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БпЛА спрямовувалися на Україну із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (рф) та Чауда (Крим), повідомляють в командуванні Повітряними силами ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття крилатої ракети «Іскандер-К» та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях. Ще 54 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.

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Нагадаємо, що напередодні ворог застосував проти України 261 засіб нападу — ракети різних типів, у тому числі й «Калібри».

В Повітряних силах ЗСУ розповідали, що ворожі ракети збивали, в тому числі, й льотчики на винищувачах Mirage-2000, наданих Францією Україні.

Винищувачі Mirage-2000 збивають російські ракети. Фото ПС ЗСУ

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Украхнський льотчик збив російську крилату ракету Х-101. Фото ПС ЗСУ

Ці фото зробив один з пілотів під час збиття ворожих крилатих ракет Х-101.

Нагадаємо, що 7 березня були знищені 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см; 8 крилатих ракет «Калібр»; одна керована авіаційна ракета Х-59/69 та 100 ударних БпЛА типу Shahed.

Фото ПС ЗСУ

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