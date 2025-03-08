«Безглузда історія»: брат Меган Маркл розкритикував її нове шоу

Шоу «З любов'ю, Меган» мало відродити репутацію дружини принца Гаррі. Але поки що все йде до того, що цей проект остаточно її згубить - особливо після того, як його висміяли провідні ЗМІ Великобританії та США.



До того ж наразі ряди критиків поповнилися й родичами Герцогині Сассекської, пише Yahoo. І це ніхто інший, як зведений брат Меган Томас Маркл-молодший, з яким вона вже давно не підтримує зв'язок.

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Родич герцогині вирішив згаяти час на перегляд програми, яку в результаті розкритикував. Особливо Томаса обурила та «нісенітниця собача», яку Маркл наговорила про власне дитинство. Як відомо, дружина принца Гаррі любить пускати пилюку в очі співрозмовникам.

«Кумедно, що ти продовжуєш говорити „Меган Маркл“. Ти знаєш, що я тепер Сасекська. У мене є діти… Я залишу своє ім'я дітям», — заявила герцогиня, яка, як відомо, переплутала в шоу титул принца Гаррі з його прізвищем. До того, ж, схоже, Маркл свідомо збрехала про своє дитинство.

Якщо вірити самій герцогині, то у неї було скромне дитинство, в якому їй доводилося задовольнятися фастфудом і напівфабрикатами. «Здається, що це був зовсім інший час, але це було так звично — розігрівати дитяче харчування (kids' meal — комбінована страва швидкого приготування, розроблена спеціально для дітей) в мікрохвильовій печі», — говорила Маркл.

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Томас Маркл-молодший не зміг залишитися осторонь після таких заяв, заявивши, що Меган намагалася щосили виставити себе зрозумілою та близькою глядачам. Однак у гонитві за цим вона дещо згустила фарби.

«Це просто ще одна з тих безглуздих історій, які вона продала королівській родині, щоб викликати співчуття. Ми не були бідними. Їй не потрібно було збирати по два центи у салат-барі Sizzler, як вона говорить», — обурюється родич герцогині.

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Також брат Меган зізнався, що після перегляду шоу зрозумів, що міг би витратити свій час із більшою користю.

Маркл-молодший не вважає, що хтось купиться на той образ, який герцогиня намагалася створити в кулінарному проекті від Netflix. «Весь світ знає, як вона поводилася зі своєю сім'єю, особливо з батьком, який дав їй все, і був здивований невдячністю Меган», — підсумував Томас.

Нагадаємо, що восьмисерійний серіал «З любов’ю, Меган» показує життя Меган Маркл з принцом Гаррі та двома їхніми дітьми, Арчі й Лілібет.

Фото — скріншот

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