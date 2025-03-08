Били умисно по рятувальниках: Зеленський відгукнувся на масований обстріл Добропілля

Російські загарбники атакували ракетами центр міста Добропілля — такі удари показують, що цілі у росії незмінні.

Про це написав в Telegram президент України Володимир Зеленський, реагуючи на обстріл балістикою міста на Донеччині.

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«Російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття наших служб на місце завдали ще одного удару, умисно по рятувальниках», — зазначив глава держави.

Станом на ранок відомо про 11 загиблих та понад 30 постраждалих, серед яких п'ятеро дітей. Пошкоджено вісім пʼятиповерхівок, адміністративну будівлю та пожежну машину.

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Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Також глава держави подякував екстреним службам, поліції, ДСНС, медикам, які, попри загрозу повторних ударів, не бояться й рятують людей.

«Такі удари показують, що цілі у росії незмінні. Тому дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати нашу ППО, посилювати санкції проти росії. Має зламатися все, що допомагає путіну фінансувати війну», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, ввечері 7 березня голова Донецької ОВА повідомив про удар по Добропіллю. За даними ОВА, росіяни завдали трьох ударів. Спочатку було відомо про п'ятьох загиблих та 15 поранених. Станом ранок кількість жертв зросла. За інформацією прокуратури, поранені троє дівчаток віком 9,14 та 17 років, а також хлопчики 10 та 11 років.

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Під час нічної атаки ворог використав дві балістичні ракети, один крилатий «Іскандер» та більше сотні дронів-камікадзе. Наслідки удару з повітря ліквідовують на Донеччині, Полтавщині, Харківщині, Сумщині та Одещині.

Фото ДСНС

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