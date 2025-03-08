У Києві на Печерську під асфальт провалилися три автомобілі (фото)

Періодично трапляються випадки, коли через прорив труб в містах провалюється асфальт. Так, приміром, недноразово траплялося в столиці.

Сталася схожа надзвичайна подія й ранком 8 березня на столичному Печерську, але комунальні проблеми доо неї стосунку не мали. Як повідомив «Укрінформу» обізнаний співрозмовник у Печерській РДА, в Музейному провулку під землю частково провалилися три автівки.

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На Печерську під асфальт провалилися три машини. Фото з відкритих джерел

Подія сталася ранком у суботу в провулку Музейному, 8. Про те, що стало причиною виникнення провалу, наразі не відомо.

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Надзвичайна подія сталася в провулку Музейному в столиці. Фото з відкритих джерел

Журналісти каналу «Київ24» з'ясували, що паркуватися на місці, де стоялі постраждалі автівки, ніхто не забороняв. Робиться припущення, що машини провалилися у підвал, стеля якого не витримала навантаження.

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На щастя, постраждалих під час цієї НП не було.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року на столичних Позняках мало не потонули автівки — це сталося через масштабний прорив водопроводу на вулиці Григоренка. Тоді були серйозно затоплені і вулиці, і автомобільна стоянка.

Фото з відкритих джерел

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