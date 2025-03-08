У Києві на Печерську під асфальт провалилися три автомобілі (фото)
Періодично трапляються випадки, коли через прорив труб в містах провалюється асфальт. Так, приміром, недноразово траплялося в столиці.
Сталася схожа надзвичайна подія й ранком 8 березня на столичному Печерську, але комунальні проблеми доо неї стосунку не мали. Як повідомив «Укрінформу» обізнаний співрозмовник у Печерській РДА, в Музейному провулку під землю частково провалилися три автівки.
Подія сталася ранком у суботу в провулку Музейному, 8. Про те, що стало причиною виникнення провалу, наразі не відомо.
Журналісти каналу «Київ24» з'ясували, що паркуватися на місці, де стоялі постраждалі автівки, ніхто не забороняв. Робиться припущення, що машини провалилися у підвал, стеля якого не витримала навантаження.
На щастя, постраждалих під час цієї НП не було.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року на столичних Позняках мало не потонули автівки — це сталося через масштабний прорив водопроводу на вулиці Григоренка. Тоді були серйозно затоплені і вулиці, і автомобільна стоянка.
Фото з відкритих джерел54
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