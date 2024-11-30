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Масштабний потоп в Києві: на Позняках прорвало трубу, місто заливає водою

9:16 30 листопада 2024
потоп

В ніч на суботу, 30 листопада, в Києві, крім нічної атаки дронів, сталася ще одна неприємна подія: прорив водопроводу на жилому масиві Позняки.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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«Потоп на Григоренка. З ночі стався прорив трубопроводу, затоплено вулиці, парковку» — йдеться у повідомлені.

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З фото та відео можна зрозуміти, що автомобілям доводиться долати потік води на вулиці, а на парковці машини дійсно знаходяться затопленими по дверцята.

Офіційна інформація про те, що сталося, і коли буде ліквідовано аварію, на сайтах КМДА та Київводоканалу поки що немає.

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Зазначимо, що це вже не перша подібна аварія на лівому березі столиці. У грудні минулого року на проспекті Бажана, 1-А сталося пошкодження водопровідної магістралі 500 мм. Водопостачання тоді відключили у 4 багатоповерхівках.

Також нагадаємо, що подібне підтоплення відбувалося і в інших районах. Влітку цього року закривали станцію метро «Дорогожичі». Біля станції метро прорвало міську мережу водопостачання.

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