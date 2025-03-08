Сміливо йдіть до туалету навіть у гостях: ніяких неприємних запахів не залишиться

Багато господинь засвоїли рекомендації експертки Марини про те, як можна звечора залити в унітаз кілька крапель спеціальної речовини, вона вночі зробить свою корисну роботу, і на ранок «фаянсовий друг» буде радувати чистотою і приємними запахами.

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В той же час багато жінок і чоловіків часто стикались з ситуацією, яка може відбутися у гостях: людині дуже хочеться в туалет, але їй «соромно» це зробити, так як може залишитися неприємний запах.

Причинами можуть бути не надто потужна вентиляційна система, чутливість когось із членів сім'ї господарів тощо.

Виявляється, таке питання турбує не тільки українців, а й читачів одного з міжнародних сайтів питань та відповідей.

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Саме вони й визначили три простих способи без страху йти до туалету, в якому вентиляція не завжди справляється зі своїм завданням.

То що ж радять вони робити?

Спосіб 1. Піна для гоління. Чашу унітазу очищаємо йоржиком і наносимо піну. Залишаємо на 10−15 хвилин, а потім змиваємо. Після такої процедури ніяких неприємних запахів — лише запах свіжості.

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Спосіб 2. Хлорна «Білизна». Заливаємо її в унітаз, трохи почекаємо і змиваємо. А також вислуховуємо подяку від господарів, адже засіб позбавить унітаз жовтизни, каменю, нальоту. При цьому автори радять вимокати частину води зі зливу, щоб краще подіяло (хоча як це зробити в гостях, не зовсім зрозуміло).

Спосіб 3, найбільш підходящий — сірники. Цим методом користувалися ще наші бабусі. На той час у туалеті завжди був «джентльменський набір» (коробок сірників та газети). Щоб не було неприємного запаху, запалювали сірник. Коли він повністю прогорав у руці, його кидали в яму (туалети в ті часи знаходились надворі). Але в унітаз сірник, звичайно, краще не кидати. Просто запаліть його, облийте водою і викиньте у відро для сміття. Жодного запаху не буде.

Також «ФАКТИ» публікували поради від українських бабусь, як почистити унітаз від вапняного нальоту.

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