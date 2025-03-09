«Знищують усе, до чого можуть дістатись»: росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя та багатоповерхівкам у Дружківці (фото, відео)

На фоні схиляння України до «перемир'я» на умовах агресора, рф продовжує потужно атакувати об’єкти критичної інфраструктури. Так 8 березня ударів зазнали Запоріжжя та область.

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Внаслідок обстрілу газового об’єкта виникла пожежа. На щастя, людських жертв та поранених вдалося уникнути.

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Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури виникла потреба в обмеженні споживання газу.

Пошкодження об’єкта газової інфраструктури. Фото Запорізької ОВА

В обласному центрі місцеві мешканці чули до 10 вибухів.

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Згідно з підсумковою інформацією ОВА, всього впродовж доби окупанти завдали 478 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів, обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі, на щастя, не постраждали.

На Донеччині ворог ввечері 8 березня завдав удару по прифронтовій Дружківці. За повідомленням голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, постраждали семеро осіб.

«За попередньою інформацією, пошкоджено 7 багатоповерхівок. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо», — йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу. Фото прокуратури

«Прокурори фіксують наслідки обстрілу Дружківки, серед 12 поранених цивільних — дитина. За підтримки Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу), — повідомили у прокуратурі.

«Росіяни нищать все, до чого можуть дотягнутися! Бережіть себе! Евакуюйтесь!», — закликав голова ОВА.

У Сумах близько 22:00 відбулось падіння ворожого БПЛА в житловому кварталі. На ліквідацію пожежі залучені відповідні аварійно-рятувальні підрозділи. Попередньо загиблих і травмованих немає, повідомили у Сумській ОВА.

На Дніпропетровщині під ударом протягом дня перебула Нікопольщина, а також сусідні громади. Як повідомили в ОВА, пошкоджень зазнали промислове підприємство, інфраструктура, адмінбудівля, 3 приватні будинки і господарська споруда. Зачепило й лінію електропередач. У Синельниківському районі дрон-камікадзе вдарив по Межівській громаді. Зайнялася приватна оселя.

Руйнування житла у Дніпропетровській області. Фото ОВА

Перебувала під ударами ворога і Харківщина. За даними рятувальників, від атак БПЛА постраждали Ізюмський та Чугуївський райони.



Зокрема у місті Балаклія два дрони влучили в навчальний заклад, пошкодивши також житлові будинки, адмінбудівлі та лікарню. Пожежа охопила площу в 50 м.кв. А в селі Кочеток постраждала будівля дитячого закладу — горіли конструктивні елементи.

«Пожежі ліквідовано, жертв та постраждалих немає», — доповіли вогнеборці.

Після атаки в Балаклії. Фото ДСНС

Як повідомили у Повітряних Силах, всього в ніч на 9 березня 2025 року (із 19.00 8 березня) ворог атакував 119 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів, з яких підтверджено збиття 73 Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

«Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя», — йдеться в повідомленні.

Також «ФАКТИ» писали про наслідки нічного удару по Добопіллю на Донеччині, де загинуло більше десяти людей, а ще близко 30 отримали поранення.

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