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Індієць із «синдромом перевертня» встановив світовий рекорд волохатості (фото, відео)

13:05 9 березня 2025
Обличчя Лаліта Патідара

В Індії 18-річний хлопець встановив світовий рекорд і потрапив до Книги рекордів Гіннеса в категорії «найволохатіше обличчя» серед чоловіків. Експерти підтвердили, що на обличчі Лаліта Патідара налічується 201,72 волосини на квадратний сантиметр, тобто понад 95% його обличчя вкрито волоссям, пише ТСН з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Його стан має назву «Гіпертрихоз» (неофіційно — «синдром перевертня»), який спричиняє аномальний ріст волосся.

Лаліта Патідар. Фото Guinness World Records

Тепер Лаліт — один із 50 задокументованих випадків в історії.

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За словами рекордсмена, у школі він страждав, тому що інші діти лякалися його.

Зараз він повністю приймає те, ким він є, і відверто розповідає про своє життя «перевертня» на власному YouTube-каналі.

Раніше «ФАКТИ» писали також про 9-місячного Данилка Коваленка, який встановив схожий рекорд, але в межах України.

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