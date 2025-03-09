40.96 / 41.52 44.27 / 45.04
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Завжди перевіряйте чек: як у супермаркетах обманюють покупців

13:50 9 березня 2025
Покупець вивчає чек. Фото tiktok.com

Багато хто з експертів продовольчого ринку радить українцям готуватися до подорожчання молока, яєць та інших доступних харчів перед Великоднем.

Але й зараз покупці ризикують втратити кошти, роблячи помилки у супермаркетах.

Про найбільш поширені способи обману покупців розповіло популярне Інтернет-видання.

Дублювання товарів

РЕКЛАМА

Коли ви купуєте багато товарів зі списку, запам’ятати весь список неможливо. Тож касири можуть випадково (або ні) пробити один і той самий товар двічі. Якщо не перевірити чек на місці, переплату навряд чи вдасться повернути.

Різниця між цінником і ціною на касі

Часто товар на полиці має акційну (знижену) ціну, але на касі товар пробивається за повною вартістю. І якщо ви не перевірите чек біля каси, виявити «помилку» буде складно, а без чека довести свою правоту — майже неможливо.

РЕКЛАМА

Продаж неякісного товару

Наприклад, ви купили сир із нормальним строком придатності, але вдома виявили в ньому плісняву. Без чека магазин відмовиться робити повернення.

Акційні маніпуляції

Товари з великими знижками можуть виявитися не такими обманкою. На касі вам можуть сказати, що акція закінчилася, але цінники забули змінити. Проте якщо у вас є чек, ви маєте право вимагати продати товар за вказаною ціною або подати скаргу.

РЕКЛАМА

Способи захисту від маніпуляцій:

  • завжди перевіряйте чек перед виходом із магазину;
  • фотографуйте акційні цінники, якщо купуєте товар зі знижкою;
  • не соромтеся звертатися до адміністратора;
  • зберігайте чеки хоча б кілька днів.

Також зверніть увагу на поради щодо грамотної купівлі замороженої риби, а ше — на пояснення експерта, як дурять водії на АЗС і чому ціни на них дуже відрізняються.

114

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Андрій Данилко

Ганьба: названа причина скасування концертів Андрія Данилко

Розклад Таро. Фото Pixabay

Рибам — «Верховна Жриця», Терезам — «Правосуддя», а Овнам — «Колісниця»: Таро-прогноз та поради карт на 9 березня

Максим Галкін і Алла Пугачова

Кохайте і будьте коханими: Максим Галкін показав свіже фото Алли Пугачової та їхніх дітей

Спільний виступ співачок. Фото — скріншот архівного відео

Не такі, як Пугачова: відомий продюсер висловився про те, чому мовчать про війну Ротару та Меладзе

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту