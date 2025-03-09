Завжди перевіряйте чек: як у супермаркетах обманюють покупців

Багато хто з експертів продовольчого ринку радить українцям готуватися до подорожчання молока, яєць та інших доступних харчів перед Великоднем.

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Але й зараз покупці ризикують втратити кошти, роблячи помилки у супермаркетах.

Про найбільш поширені способи обману покупців розповіло популярне Інтернет-видання.

Дублювання товарів

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Коли ви купуєте багато товарів зі списку, запам’ятати весь список неможливо. Тож касири можуть випадково (або ні) пробити один і той самий товар двічі. Якщо не перевірити чек на місці, переплату навряд чи вдасться повернути.

Різниця між цінником і ціною на касі

Часто товар на полиці має акційну (знижену) ціну, але на касі товар пробивається за повною вартістю. І якщо ви не перевірите чек біля каси, виявити «помилку» буде складно, а без чека довести свою правоту — майже неможливо.

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Продаж неякісного товару

Наприклад, ви купили сир із нормальним строком придатності, але вдома виявили в ньому плісняву. Без чека магазин відмовиться робити повернення.

Акційні маніпуляції

Товари з великими знижками можуть виявитися не такими обманкою. На касі вам можуть сказати, що акція закінчилася, але цінники забули змінити. Проте якщо у вас є чек, ви маєте право вимагати продати товар за вказаною ціною або подати скаргу.

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Способи захисту від маніпуляцій:

завжди перевіряйте чек перед виходом із магазину;

фотографуйте акційні цінники, якщо купуєте товар зі знижкою;

не соромтеся звертатися до адміністратора;

зберігайте чеки хоча б кілька днів.

Також зверніть увагу на поради щодо грамотної купівлі замороженої риби, а ше — на пояснення експерта, як дурять водії на АЗС і чому ціни на них дуже відрізняються.

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