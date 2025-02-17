Поки в Мюнхені говорять про мир: окупанти знов посилили штурми на Покровському напрямку

Поки вся увага ЗМІ зосереджена на Мюнхені, у зоні бойових дій відзначається надмірна активізація військ окупантів. Командування ворога збільшило кількість штурмів і повернуло в дію механізовану компоненту настільки, наскільки її нинішня наявність в армії росії дозволяє це зробити. Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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«Командування російських військ збільшило кількість штурмів і повернуло в стрій механізовану компоненту настільки, наскільки її нинішня наявність в окупаційних військах дозволяє це зробити… Іншими словами, на тлі розмов про „мир“ надійшла команда максимально покращити становище російських військ, тим самим покращити переговорні позиції кремля. За підсумком, з моменту каталізації вороги змогли поліпшити хіба що показники своїх втрат. За минулу добу росіяни розширили зону контролю на 1,2 км² при втратах у 1 180 осіб особового складу», — зазначає аналітік.

Наразі зона контролю буде більшою, оскільки російські окупанти рвуться до Удачного, Успенівки, активізувалися за кордоном Надеждинка-Запоріжжя, намагаються прорватися до Улакли та вийти за межі Дачного.

«З цього випливає, що завданням для рф є якнайшвидше закриття Курахівського виступу, як кажуть, за будь-яку ціну і зосередження основних зусиль на Покровську. У кремлі бачать перспективу проведення будь-якого діалогу на тлі штурмів Покровська та ведення у ньому міських боїв. Це може вказувати на те, що командування армії рф могло відмовитися від ідеї широкого охоплення міста і робитиме ставку на штурм у лоб. Особливо якщо зважити на контратаки українських бійців, які не дають можливості ворогу форсувати події», — пише Олександр Коваленко.

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Тому поки на майданчику в Мюнхені вирує одна битва, додає Коваленко, на фронті бої не вщухають, а розгораються з новою силою у нападі розпачу.

Раніше повідомлялося, що високопоставлений американський чиновник заявив, що Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення до кордонів, які існували до 2014 року. Це суперечить коментарям, зробленим міністром оборони США напередодні можливих мирних переговорів з метою припинення війни в Україні.

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