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Стиль життя

Це відомо кожній красуні: тест на знання б'юті-трендів-2025 від тренд-редакторки Ольги Сметанської

22:25 9 березня 2025
сучасна косметика

Бьюті-сфера стрімко розвивається. І багато назв косметики можуть виявитися для вас невідомими. А це означає, що настав час оновити свої знання. У цьому вам допоможе тест на знання б'юті-трендів від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської.

Бьюті-тест

1. Цей засіб, який має дві синонімічні назви, може приховати почервоніння, прищики та темні плями під очима:

  • А. консилер та міст
  •  Б. консилер та коректор
  • В. коректор та міст

2. Спеціальний спрей, який робить макіяж стійким: називається

  • А. тонер
  •  Б. флюїд
  • В. фіксатор

3. Маска для шкіри в області повік називається:

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  • А. тінт
  •  Б. патчі
  • В. міст

4. Бьюті-блендер — це:

  • А. різновид косметичного спонжа
  •  Б. пудра для обличчя з ефектом сяйва
  • В. BB крем

5. Щипці для завивки вій:

  • А. керлер
  •  Б. коректор
  • В. тінт

6. Який відтінок помади повернувся в моду з 1980-х:

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  • А. бузковий
  •  Б. нюдовий
  • В. темно-бордовий

7. Легкий спрей, що освіжає шкіру, називається:

  • А. міцелярна вода
  •  Б. пінка для вмивання
  • В. міст

Правильні відповіді: 1 — Б, 2 — В, 3 — Б, 4 — А, 5 — А, 6 — А, 7 — В

Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви чудово знаєтеся на нових б'юті-трендах. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви у тренді, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам ще чимало знань у цій сфері. Якщо зробили більше помилок, сам факт того, що ви цікавитеся б'юті-трендами, говорить про те, що ви намагаєтеся йти в ногу з часом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про модну тенденцію цього року — макіяж без макіяжу.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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