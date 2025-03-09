Це відомо кожній красуні: тест на знання б'юті-трендів-2025 від тренд-редакторки Ольги Сметанської

Бьюті-сфера стрімко розвивається. І багато назв косметики можуть виявитися для вас невідомими. А це означає, що настав час оновити свої знання. У цьому вам допоможе тест на знання б'юті-трендів від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської.

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Бьюті-тест 1. Цей засіб, який має дві синонімічні назви, може приховати почервоніння, прищики та темні плями під очима: А. консилер та міст

Б. консилер та коректор

В. коректор та міст 2. Спеціальний спрей, який робить макіяж стійким: називається А. тонер

Б. флюїд

В. фіксатор 3. Маска для шкіри в області повік називається: РЕКЛАМА А. тінт

Б. патчі

В. міст 4. Бьюті-блендер — це: А. різновид косметичного спонжа

Б. пудра для обличчя з ефектом сяйва

В. BB крем 5. Щипці для завивки вій: А. керлер

Б. коректор

В. тінт 6. Який відтінок помади повернувся в моду з 1980-х: РЕКЛАМА А. бузковий

Б. нюдовий

В. темно-бордовий 7. Легкий спрей, що освіжає шкіру, називається: А. міцелярна вода

Б. пінка для вмивання

В. міст

Правильні відповіді: 1 — Б, 2 — В, 3 — Б, 4 — А, 5 — А, 6 — А, 7 — В

Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви чудово знаєтеся на нових б'юті-трендах. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви у тренді, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам ще чимало знань у цій сфері. Якщо зробили більше помилок, сам факт того, що ви цікавитеся б'юті-трендами, говорить про те, що ви намагаєтеся йти в ногу з часом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про модну тенденцію цього року — макіяж без макіяжу.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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