Це відомо кожній красуні: тест на знання б'юті-трендів-2025 від тренд-редакторки Ольги Сметанської
Бьюті-сфера стрімко розвивається. І багато назв косметики можуть виявитися для вас невідомими. А це означає, що настав час оновити свої знання. У цьому вам допоможе тест на знання б'юті-трендів від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської.
Бьюті-тест
1. Цей засіб, який має дві синонімічні назви, може приховати почервоніння, прищики та темні плями під очима:
- А. консилер та міст
- Б. консилер та коректор
- В. коректор та міст
2. Спеціальний спрей, який робить макіяж стійким: називається
- А. тонер
- Б. флюїд
- В. фіксатор
3. Маска для шкіри в області повік називається:
- А. тінт
- Б. патчі
- В. міст
4. Бьюті-блендер — це:
- А. різновид косметичного спонжа
- Б. пудра для обличчя з ефектом сяйва
- В. BB крем
5. Щипці для завивки вій:
- А. керлер
- Б. коректор
- В. тінт
6. Який відтінок помади повернувся в моду з 1980-х:
- А. бузковий
- Б. нюдовий
- В. темно-бордовий
7. Легкий спрей, що освіжає шкіру, називається:
- А. міцелярна вода
- Б. пінка для вмивання
- В. міст
Правильні відповіді: 1 — Б, 2 — В, 3 — Б, 4 — А, 5 — А, 6 — А, 7 — В
Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви чудово знаєтеся на нових б'юті-трендах. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви у тренді, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам ще чимало знань у цій сфері. Якщо зробили більше помилок, сам факт того, що ви цікавитеся б'юті-трендами, говорить про те, що ви намагаєтеся йти в ногу з часом.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про модну тенденцію цього року — макіяж без макіяжу.
Фото з альбому Ольги Сметанської37
Читайте нас у Facebook