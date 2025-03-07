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Стиль життя

Макіяж без макіяжу — тренд-2025: секрет популярності модної тенденції

21:58 8 березня 2025
модний макіяж

Натуральність у всьому — глобальний тренд сучасності. Дедалі ціннішими стають натуральні продукти. В інтер'єрі люди прагнуть використовувати натуральні матеріали: дерево та камінь. Натуральна краса цінується й у зовнішності.

Що ж таке «макіяж без макіяжу»? Це відмова від великої кількості декоративної косметики. Прихильниці цього тренду вважають, що краще не маскувати недоліки шкіри за допомогою косметики, а доглядати шкіру так, щоб вона мала гарний вигляд. Також це досягається здоровим способом життя, правильним харчуванням та доглядовими процедурами — такими, наприклад, як чищення обличчя.

Водночас «макіяж без макіяжу» не передбачає повної відмови від косметики. Вона використовується мінімально, щоб надати особі здорового виду. Такий макіяж настільки органічний, що збоку здається, ніби його взагалі немає. Ефект натуральної краси досягається внаслідок відмови від яскравих тіней та помади, кольорової туші.

А ось тональний крем максимально легкої текстури, консилер, пудра, прозорий блиск для губ у цьому випадку будуть цілком доречними.

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Раніше експерт розповів, на якій косметиці не варто економити, особливо тим, хто має проблемну шкіру.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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