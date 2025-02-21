На якій косметиці не варто економити: особливо уважно читати тим, в кого проблемна шкіра

У кризові часи ми намагаємося з розумом інвестувати зароблені гроші, обираючи при цьому продукцію відносно високої якості. Це також стосується придбання косметики за розумною ціною, яка є ефективною та містить найкращі інгредієнти, пише видання Kobieta.

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Чи можна купити ефективну і повноцінну косметику за невисоку ціну? Відповідь — так, але це правило поширюється не на всю косметику. Є продукти, на яких немає сенсу економити, а їх дешевші замінники мають посередні характеристики й малоефективні. Дорожча косметика зазвичай має більш концентрований склад, заснована на новітніх технологіях і діє швидше та ефективніше. І мова йде не про розрекламовані по всьому світу дорогі та розкішні бренди, обличчями яких є найпопулярніші моделі — іноді ми маємо справу з менш відомою та ексклюзивною косметикою, дешевшою та водночас ефективною.

Людям з проблемною шкірою, акне або атопічним дерматитом, безумовно, варто не випробовувати на собі будь-що, а використовувати професійну косметику з доведеною ефективністю. Крім того, при різних проблемах шкіри дермокосметика, яку можна знайти в аптеці, набагато краще звичайної магазинної косметики. Косметика, яка доступна лише в аптеках, зазвичай коштує дорожче, але її дія спрямована на певну проблему. Ці препарати чудово доповнюють фармакотерапію, яку проводить дерматолог. Тож лікар із задоволенням порекомендує аптечну косметику, що підходить для даної проблеми.

Серед усієї маси косметики, безумовно, не варто економити на кремах, концентрованих препаратах від зморшок, кремах для повік, масках для волосся, тональних кремах, пудрах і тушах. У випадку цієї косметики низька ціна часто відображає її низьку якість.

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Наприклад, дорожчі креми більш концентровані та містять кращі інгредієнти. Своєю чергою тональні креми виглядають більш природно і тримаються понад 2 години, а якісні туші не висихають, не утворюють грудочки на віях і не подразнюють очі.

На парфумах також економити не варто. Дорожчі мають більш витончений аромат і ефективніші, оскільки необхідна лише невелика кількість, щоб аромат залишався на шкірі протягом довгих годин. На жаль, цього не можна сказати про дешеву парфумерію та продукцію, яка є підробкою оригіналу.

Будь-які відновлювальні кондиціонери й маски для волосся — це інші продукти. Хоча нам не обов’язково інвестувати в дорогі шампуні, давайте витратимо більше на кондиціонер або маску, які відновлять наше волосся, зроблять його здоровим, блискучим, просто красивим і доглянутим. Дешеві кондиціонери та маски не містять великої кількості концентрованих поживних речовин, але вони компенсують це консервантами, силіконами та нафтопродуктами.

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Багато жінок вважають, що на декоративній косметиці теж не варто економити. Дешеві тіні «котяться» по повіках, лаки для нігтів сколюються вже через кілька годин після нанесення, а помади не тримаються довго і мають властивість висихати на губах. Водночас доведено, що більше шкодить нашій шкірі не макіяж, а недостатнє її очищення.

До речі, варто також знати, що багато речей у вашій косметичці можуть бути небезпечними і зіпсувати колір обличчя.

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