Ворог атакував Україну з повітря: є поранені та руйнування

Росіяни продовжують острілювати Україну. Ніч на 10 березня виявилася тривожною для багатьох областей України. Зокрема, у Київській області близько опівночі, 10 березня, розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксували російські безпілотники, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).

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«Київщина! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО», — йдеться в заяві адміністрації в Telegram-каналі опівночі.

Мешканців області просили перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, та просять пам'ятати про важливість дотримання інформаційної тиші.

«Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги», — йшлося в повідомленні КОВА.

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Також в ніч на 10 березня, ворог завдав авіаційних ударів по Запорізькій області. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«16-річний хлопець та чоловіки 65 та 67 років поранені внаслідок ворожих ударів по Запорізькій області. Впродовж доби окупанти завдали 407 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Блакитному, Кам’янському, Гуляйполю, Новоандріївці. 252 БпЛА різної модифікації атакували, Біленьке, Камʼянське, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 8 обстрілів з РСЗВ накрили Кам’янське, Малу Токмачку та Щербаки. 141 артобстріл завдано по території Камʼянського, Біленького, Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки, Павлівки. Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів», — йдеться у повідомленні.

Також росіяни вдарили вночі по Полтавській області.

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«Уночі ворог вчергове атакував Полтавщину. Внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджені 3 житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. На щастя, без постраждалих. Також пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів встановлюється», — повідомили в Полтавській ОВА.

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Від обстрілів постраждала також і Дніпропетровська область. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«До пізнього вечора оборонці неба продовжували працювати по ворожих цілях. Загалом підрозділи ПвК „Схід“ знищили 5 БпЛА. По Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Минулося без загиблих і поранених. По Великомихайлівській громаді Синельниківського району російська армія поцілила КАБами. Там також ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.25.

Як писали «ФАКТИ», раніше росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя та багатоповерхівкам у Дружківці.

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