«Я розчарований»: брат Джей Ді Венса воював за Україну

Нейт Венс провів в Україні три роки, два з половиною з яких — на найкривавіших ділянках фронту. Він зневірився у своєму кузені, а також у Дональді Трампі. Коли він почув, як його двоюрідний брат, віцепрезидент США Джей Ді Венс, накинувся на президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому, Нейт розлютився. Він розчарований у двоюрідному браті, на кілька років молодшому за нього, пише lefigaro.fr.

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«Джей Ді — хороший, розумний хлопець, — пояснює він. — Коли він критикував допомогу Україні, я казав собі, що це тому, що він повинен догодити певному електорату, що це гра політики. Але те, що вони зробили із Зеленським, було засідкою з абсолютною недобросовісністю», — обурюється він.

Нейт і Джей Ді мають спільних дідусів і бабусь: мати Джей Ді Беверлі є сестрою батька Нейта, Джеймса. Двоє чоловіків проводили разом відпустку.

За інформацією видання, Нейт Венс 4 роки служив у морській піхоті США. Далі він жив у Техасі і працював у нафтовій компанії.

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У березні 2022 року американець поїхав до Львова, оскільки хотів допомогти. Там познайомився з британським волонтером, який шукав охочих приєднатися до лав Збройних сил України. Венс погодився та у червні він вирушив на Донеччину.

Нейт Венс воював у складі роти «Гонор». Як розповіли у батальйоні «Вовки да Вінчі», він був бійцем з холоднокровним характером.

«15 разів ми мали б загинути — 15 разів нам пощастило вижити», — розповів Сергій Філімонов, командир батальйону.

Відомо, що Нейт Венс воював за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. У січні 2025 року звільнився зі служби, але прагне продовжувати допомагати Україні й надалі.

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«Джей Ді Венс ніколи не намагався дізнатися мою історію на передовій, і я розчарований його ставленням до війни», — сказав Нейт.



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за словами американського генерала у відставці Бена Годжеса, США пошкодують, що залишили Україну.

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