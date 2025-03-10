«Я розчарований»: брат Джей Ді Венса воював за Україну
Нейт Венс провів в Україні три роки, два з половиною з яких — на найкривавіших ділянках фронту. Він зневірився у своєму кузені, а також у Дональді Трампі. Коли він почув, як його двоюрідний брат, віцепрезидент США Джей Ді Венс, накинувся на президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому, Нейт розлютився. Він розчарований у двоюрідному браті, на кілька років молодшому за нього, пише lefigaro.fr.
«Джей Ді — хороший, розумний хлопець, — пояснює він. — Коли він критикував допомогу Україні, я казав собі, що це тому, що він повинен догодити певному електорату, що це гра політики. Але те, що вони зробили із Зеленським, було засідкою з абсолютною недобросовісністю», — обурюється він.
Нейт і Джей Ді мають спільних дідусів і бабусь: мати Джей Ді Беверлі є сестрою батька Нейта, Джеймса. Двоє чоловіків проводили разом відпустку.
За інформацією видання, Нейт Венс 4 роки служив у морській піхоті США. Далі він жив у Техасі і працював у нафтовій компанії.
У березні 2022 року американець поїхав до Львова, оскільки хотів допомогти. Там познайомився з британським волонтером, який шукав охочих приєднатися до лав Збройних сил України. Венс погодився та у червні він вирушив на Донеччину.
Нейт Венс воював у складі роти «Гонор». Як розповіли у батальйоні «Вовки да Вінчі», він був бійцем з холоднокровним характером.
«15 разів ми мали б загинути — 15 разів нам пощастило вижити», — розповів Сергій Філімонов, командир батальйону.
Відомо, що Нейт Венс воював за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. У січні 2025 року звільнився зі служби, але прагне продовжувати допомагати Україні й надалі.
«Джей Ді Венс ніколи не намагався дізнатися мою історію на передовій, і я розчарований його ставленням до війни», — сказав Нейт.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за словами американського генерала у відставці Бена Годжеса, США пошкодують, що залишили Україну.
232
Читайте також: Фінансова зацікавленість США — найкраща гарантія безпеки України: що сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс про припинення війни
Читайте нас у Facebook