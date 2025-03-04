Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що найефективніший спосіб захистити Україну від чергового російського вторгнення — це забезпечити фінансову зацікавленість США в майбутньому України. Як повідомляє The Guardian, в інтерв'ю Fox News, яке вийшло в ефір у понеділок увечері, Венс зазначив: «Якщо ви хочете отримати реальні гарантії безпеки, якщо ви дійсно хочете гарантувати, що володимир путін знову не вторгнеться в Україну, найкраща гарантія безпеки — це дати американцям економічну перевагу в майбутньому України».

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Венс також підкреслив, що така гарантія безпеки є значно ефективнішою, ніж присутність 20 000 військових з країни, яка не брала участі у війнах протягом останніх 30−40 років.

Інтерв'ю вийшло в ефір того ж дня, коли Білий дім оголосив про припинення військової допомоги Україні, і через кілька днів після напруженої зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Венс зазначив: «Який тут фактичний план? Ви не можете вічно фінансувати війну. Американський народ не потерпить цього». Інтерв'ю було записано заздалегідь, тому незрозуміло, чи знав Венс про припинення допомоги до моменту виходу в ефір.

Віцепрезидент США також прокоментував суперечливу зустріч у Білому домі 28 лютого, яку, за словами Венса, він намагався врегулювати. Венс зазначив, що двері для переговорів залишаються відкритими. «Був брак поваги. Було певне відчуття права, — сказав Венс про Зеленського. — Вони продемонстрували явне небажання обговорювати мирне врегулювання, якого президент Трамп намагався досягти».

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До п'ятничної зустрічі угода про корисні копалини передбачала створення спільного фонду між США та Україною, який отримуватиме доходи від видобутку рідкісноземельних металів та інших дорогоцінних мінералів в Україні, а також частину доходів від нафти та газу.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку експертів про те, що, крім НАТО, допоможе захистити Україну від нової війни.

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