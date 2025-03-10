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Суспільство та люди

В «Дії» став доступний дозвіл на зброю: як згенерувати документ

14:51 10 березня 2025
У «Дію» додали е-дозвіл на зброю. Фото Pixabay

В застосунку «Дія», через який планують відправляти громадянам номери е-рецепта, коди погашення, коди е-направлень до медичних фахівців, а також зіноманітні СМС-підтвердження, з'явився новий сервіс.

Відтак власник зброї, яку внесено в Єдиний реєстр зброї, має можливість згенерувати електронний дозвіл на неї, аби не носити із собою паперовий документ, повідомляють в «Дії».

Для того, аби підтягнути дозвіл у застосунок, необхідно:

  • Оновити «Дію» до останньої версії;
  • Клікнути на документи й прогортати перелік до кінця;
  • Натиснути «Додати документ» та «Дозвіл на зброю».

Також у застоснуку за кілька кліків можна згенерувати витяг про володіння зброєю. Для цього портібно натиснути на три крапки на дозволі на зброю або ж у розділі «Сервіси» вибрати «Довідки та витяги».

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Коли термін дозволу на зброю добігатиме кінця, застосунок попередить про це власника. Дію документу можна продовжита онлайн — через сайт МВС.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, подавати заявку на отримання дозволу на зброю потрібно через Єдине вікно для громадян за посиланням https://services.mvs.gov.ua.

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Нагадаємо, що в «Дії», куди раніше водіям надходила інформація про порушення правил дорожнього руху, додали ще й фото- та відеофіксації порушення.

Фото Pixabay

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