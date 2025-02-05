В Україні, де нещодавно Кабмін дозволив запровадження електронних направлень на ВЛК, ухвалені й рішенняЮ які дозволять електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) інформувати пацієнтів не лише через СМС, а й через альтернативні канали.

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Як уточнюють в Міністерстві охорони здоров'я, повідомлення від ЕСОЗ з кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення невдовзі надходитимуть також в «Дію» або Viber. Наразі тривають внутрішні тестування відправлення таких push-повідомлень від ЕСОЗ.

Так, в «Дію» чи на Viber можуть відправляти номер е-рецепта та код його погашення, код е-направлення до медичних фахівців, а також зіноманітні СМС-підтвердження. Наприклад, підтвердження дозволу на доступ до даних, створення плану лікування тощо.

В МОЗ наголошують, що якщо пацієнт має застосунок «Дія», то повідомлення у першу чергу відправлятиметься туди, а якщо воно не буде доставлено, — то у Viber.

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СМС-сповіщення прийде на телефон пацієнта, якщо у людине не встановлені ані «Дія», ані Viber.

«Як і раніше пацієнти, які не мають телефону та які зареєстровані в ЕСОЗ за скан-копіями документів, будуть отримувати інформаційну довідку. Така інформаційна довідка містить всю інформацію, необхідну, наприклад, для погашення е-рецепта чи отримання медичних послуг за е-направленням. Для дітей та інший недієздатних пацієнтів процес також не зміниться — повідомлення надійде одному з батьків або законному представнику через доступний канал інформування», — додали в МОЗ.

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Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що з 2026 року обов’язковим може стати щеплення проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), яке робитимуть підліткам у 12−13 років. Така вакцинація, зокрема, має захищати від тих типів раку, що викликаний онкогенними типами вірусу.

Фото зі сторінки МОЗ

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