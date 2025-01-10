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Суспільство та люди

Наразі водії зможуть ще й побачити у «Дії» свої порушення правил дорожнього руху

16:41 10 січня 2025
В «Дію» підтягнуть фото та відео моменту порушення ПДР. Фото Патрульної поліції України

Адміністрація «Дії», яка раніше повідомляла про можливість оформлення у застосунку електронного пенсійного посвідчення, розповіла про новий сервіс — в застосунок додаються фото й відео з порушенням водієм правил дорожнього руху.

«Раніше ви отримували штрафи з камер у «Дію з текстовими деталями — порушення, час і місце. Зараз додали ще й фото та відео», — йдеться у повідомленні.

Старе текстове повідомлення про порушення ПДД. Фото "Дії"

Нове повідомлення про порушення ПДД з фото та відео. Фото "Дії"

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За допомогою нових даних, які надаватимуться водієві, можна буде визначити, де саме відбулося порушення ПДД.

Водіям нагадали, що також в «Дії» можна сплатити штрафи — за реквізитами картки або ApplePay чи GooglePay.

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Нагадаємо, що днями в ЗМІ поширювалася інформація про те, що з 1 січня камери автофіксації виявлятимуть автівки без страхування і що водіїв таких ТЗ штрафуватимуть. Втім, в МВС цю інформацію спростували та додали, що це питання ще не врегульовано на законодавчому рівні.

Фото Патрульної поліції України

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