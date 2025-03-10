Чому в Україні знову здорожчали яйця, і що буде далі з цінами

В лютому цього року, якщо порівнювати із січнем, в Україні падали ціни на яйця, але наразі вони знов «попвзли» у гору.

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Як пише agronews.ua, це може бути пов'язане, в тому числі, й з проблемами в сусідній Польщі. Адже Україна наразі є найбільшим постачальником цієї продукції до Євросоюзу.

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Видання, посилаючись на слова аналітика асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максима Гопка, зазначає, збільшення експорту у зв'язку із проблеми у сусідів може спричинити невелике здорожчення яєць. Втім, значне збільшення цін не очікується. Адже поголів’я курей в Україні не змінилося в порівнянні з минулим роком.

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Ще один чинником тимчасового зростання цін є наближення Великодня та збільшення попиту на яйця у передсвяткові дні.

Останніми тижнями, зокрема, в Києві, в супермаркетах ціна на яйця зросла до 5,5 гривні за штуку в середньому (йдеться про яйця в роздріб). Упаковки по 10 штук від різних виробників продаються по 62−73 гривні за десяток.

Раніше експерт з питань агробізнесу пояснював, чому може знизитися ціна на білокачанну капусту, яка останнім часом серйозно подорожчала.

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Фото Pixabay

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