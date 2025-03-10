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Стиль життя

Барвисті намиста — тренд весни-літа-2025: як їх поєднувати з одягом

22:26 10 березня 2025
намиста

Весна прийшла, і нові тренди стрімко йдуть за нею. Вони всюди — в одязі, взутті, прикрасах.

Барвисті намиста — на піку популярності. Вони здатні надати особливого настрою вбранню та оживити образ. Це можуть бути яскраві однотонні намиста — наприклад, коралового, бірюзового, бузкового, фіалкового, салатового відтінків або містити кілька тонів. Також дуже популярні намиста та браслети з підвісками.

Яскраві прикраси ідеально поєднуються з чорним одягом, який, наприклад, і влітку люблять носити в Італії. Чорний колір добре відтінює засмагу, робить фігуру стрункішою, а образ — елегантним, він є універсальним для комбінування з іншими кольорами.

Білий одяг — теж зручний варіант для поєднання з будь-якими барвистими прикрасами.

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А ось інші кольори та відтінки — наприклад, модний цього року мокка мус — більш вимогливі у підборі кольорової гами. Купуючи барвисте намисто, помістіть його на річ, яку збираєтеся з ним носити — і ви відразу зрозумієте, красиво це чи не дуже.

До речі, намисто можна легко робити своїми руками, купивши намистини в спеціалізованих магазинах.

Раніше відомий дизайнер Андре Тан розкрив тренди верхнього одягу весни 2025 року.

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Фото Ольги Сметанської

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