Весна прийшла, а це означає, що наш гардероб стає іншим. Найкраща інвестиція в гардероб — джинсова спідниця, а джинсова куртка вважається ідеальною річчю для міжсезоння. Тренд весни-2025 — джинсова куртка у стилі бохо. Вона може бути зі оборками, принтами, без коміра або з креативним коміром.

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Така куртка ідеально поєднується з довгими сукнями та штанами, а також з ботильйонами.

Що стосується колірної гами, вона може бути чорною, синьою, білою, рожевою…

Також у цьому сезоні дуже популярні джинсові тренчі. Стиль бохо передбачає, що річ незвичайна.

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До речі, таку куртку ви можете не тільки купити готову, а й декорувати самі, доповнивши оборками або вишивкою. Кастомізація одягу сьогодні на піку популярності, адже всі хочуть мати індивідуальний стиль.

Фантазуйте та експериментуйте. Можливо, ваша джинсова куртка стане гідною високого подіуму. Важливо, щоб речі гармоніювали одна з одною, тож, декоруючи одяг, одразу подумайте, з чим його носитимете. Планування допоможе створити вам ідеальний образ.

Раніше дизайнер назвав головні аксесуари весни-2025.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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