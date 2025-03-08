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Стиль життя

Вічна класика: дизайнер назвав тренди весняного верхнього одягу

18:22 8 березня 2025
Андре Тан

Відомий дизайнер Андре Тан, який назвав головні аксесуари сезону, розкрив тренди верхнього одягу весни-2025. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі, додавши світлини з актуальними моделями. За словами модельєра, весна — це саме час для оновлення та нових стильних рішень.

Андре Тан

«Тож саме час оновити ваш гардероб! — написав Тан. - І я пропоную почати саме з верхнього одягу, бо хоч вже тепленько у нас, але весняна погода мінлива».

За словами Андре, у тренді світле пальто, довгі та обʼємні тренчі, замшевий піджак та шкіряний плащ.

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У тренді світле пальто, довгі та обʼємні тренчі

«Світлі відтінки завжди асоціюються з весняною свіжістю, — зауважив дизайнер. - Тренчкот — вічна класика весняного гардероба. Цього сезону особливо актуальні пісочні, гірчичні та кавові відтінки замші. Шкіряний плащ залишається незамінною частиною весняного гардероба. У 2025 році на перший план виходять дуті моделі бомберів-балонів із гумкою на талії. У моду повертається і байкерська естетика. Укорочені моделі пальт стануть однією з головних тенденцій».

Шкіряний плащ залишається незамінною частиною весняного гардероба

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Укорочені моделі пальт стануть однією з головних тенденцій

Підписники подякували за поради та поділилися своїми зауваженнями.

«Біле пальто — це беззаперечна розкіш», — зауважили у коментарях.

«Шкіряний плащ завжди буде у тpендi», — поділилися думками.

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«Хотіла продати своє бежеве пальто, — зізналася підписниця. — Добре, не встигла)). А ще є молочний тренч. О, яка я буду модна цією весною. Клас!»

Раніше дизайнер назвав головні фасони джинсів-2025.

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