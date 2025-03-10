Період ретроградної Венери, який триватиме до 12 квітня, обіцяє суттєво поліпшити фінансове становище деяких знаків Зодіаку.



А про те, на що варто чекати всім знакам Зодіака завтра — у вівторок, 11 березня, розповіли карти Таро, результати розкладу яких публікує видання Modista.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Імператор»

Енергія Овнів битиме ключем, на перший план вийдуть лідерські якості. Оскільки карта «Імператор» символізує владу, структуру та контроль, то 11 березня цей знак Зодіаку можете відчути сильне бажання взяти ситуацію під свій контроль. Карти Таро радять Овнам не боятися проявляти ініціативу на роботі та брати на себе відповідальність, спрямовувати енергію на досягнення конкретних цілей та використовувати свою харизму, аби надихати інших.

Телець — «Ієрофант»

РЕКЛАМА

Тельці завтра можуть відчути необхідність поглибити свої знання чи поспілкуватися з мудрою людиною — 11 березня обіцях буди днем, сприятливим для духовного зростання та пошуку внутрішньої гармонії. А карта «Ієрофант» символізує традиції, віру та навчання. Загалом карти Таро радять Тельцям приділити час медитації, ділитися своїми знаннями з іншими, а вибираючи, яким шляхом йти, дослухатися до своєї інтуїції.

Близнюки — «Закохані»

Ця карта символізує партнерство, гармонію та любов. Не виключено, що 11 березня Близнюкам доведеться робити важливий вібір чи ухвалювати рішення, що позначиться на його стосунках. Карти Таро радять Близнюкам дослухатися до серця, але не забувати і про розум. Втім, також не варто боятися ризикувати заради кохання. Якщо у вас виникнуть сумніви, то ці питання варто проговорити з близькими людьми.

РЕКЛАМА

Рак — «Колісниця»

Раки 11 березня можуть відчути впевненість у своїх силах та готовність рухатися вперед. Адже карта «Колісниця» символізує перемогу, прогрес та контроль над ситуацією. Карти Таро радять Ракам дотримуватися чіткого плану дій та бути наполегливим, просуваючись до мети. Також Знаку не потрібно боятися виходити із зони комфорту. До речі, завтра рекомендується відправитися у невелику подорож чи просто прогулятися парком.

Лев — «Сила»

11 березня Леви можуть опитинися в ситуації, коли життя випробуватиме знак на міцність. Карта «Сила» символізує мужність, терпіння та контроль над своїми емоціями. Отже, внутрішня сила Левів допоможе їм подолати труднощі. Карти Таро радять Левам вірити в себе та не дозволяти страхам брати над вами гору.

РЕКЛАМА

Діва — «Відлюдник»

Ймовірно, 11 березня Діви відчують потребу побути на самоті та спробувати розібратися в собі. Карта «Відлюдник» символізує самотність, мудрість та пошук істини. Загалом карти Таро радять Дівам не лише знайти час для самоаналізу та пошуку внутрішньої гармонії, а й записали свої думки в щоденник. В цей день варто побути на природі, а щоб заспокоїти розум, приготуйте собі трав'яний чай.

Терези — «Справедливість»

Ця карта символізує баланс, гармонію та справедливість. 11 березня знаку, можливо, доведеться ухвалювати важливе рішення. При цьому Терезам потрібно бути безпристрастними та справедливими. Загалом карти Таро радять Терезам в цей день керуватися логікою та не дозволяти емоціям брати над собою гору, а також бути чесними із собою та оточуючими.

Скорпіон — «Смерть»

Ця карта символізує завершення одного етапу та початок іншого. Отже, 11 березня знаку, аби відкрити дорогу чомусь новому, доведеться відпустити минуле. Карти Таро радять Скорпіонам не триматися за те, що віджило своє, а прийняти зміни. Аби передбачити майбутні події, Скорпіонам варто дослухатися до інтуїції. Не зайвою буде й медитація, яка допоможе очистити розум.

Стрілець — «Помірність»

Ця карта символізує терпіння, стриманість та збалансованість. Так що 11 березня Стрільцям варто бути обережними у своїх діях та рішеннях, щоб уникнути конфліктів та непорозумінь. Оскільки вівторок проходитиме під знаком балансу, карти Таро радять Стрільцям, знаходити золоту середину в усьому, у тому числі, між роботою та відпочинком. Ухвалюючи будь-які рішення, потрібно бути мудрим та стриманим в емоціях.

Козоріг — «Диявол»

Карта символізує спокуси та залежності. Отже, 11 березня Козорогам варто бути обережним та не піддаватися цим самим спокусам, чітко усвідомлюючи свої слабкі місця та працюючи над виправленням ситуації. Карти Таро радять Козорогам виявляти силу волі у досягненні своєї мети, але при цьому не дозволяти матеріальним цінностям керувати вашим життям.

Водолій — «Вежа»

Ця карта символізує руйнування старих стереотипів та відкриття нових можливостей. Так що карти Таро на 11 березня радять цьому знаку Зодіаку не боятися відкидати стереотипи, які віджили своє та заважають рухатися вперед. Будьте адаптивними та гнучкими, приймайте зміни, які мають змінити ваше життя на краще. Аби знайти рішення, виявляйте свою креативність.

Риби — «Місяць»

Ця карта символізує підсвідомість, інтуїцію та таємниці. Не виключено, що 11 березня Риби відчують потребу усамітнитися та зайнятися самоаналізом. Карти Таро радять Рибам в цей день дослухатися до інтуїції та не боятися заглиблюватися у свої почуття та емоції. Аби заспокоїти розум, не зайвим буде приділити час медитації. А щоб підсилити чуттєвість, влаштуйте романтичну вечерю при свічках.

Гороскоп на березень для всіх знаків Зодіаку читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

294

Читайте нас у Facebook