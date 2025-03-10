«Високоточний кошмар»: що відомо про новий ударний дрон для ЗСУ «Гадюка»

ЗСУ не лише знаходять слабкі місця у ворожих дронах, а й готуються використовувати новий ударний дрон-камікадзе «Гадюка». Його можливості дозволять отримати дешеву, але ефективну зброю. Про це повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, БПЛА проходить черговий етап випробувань та може стати серйозною загрозою для російських окупантів.

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Як підкреслює експерт, розробка дрона почалася у квітні 2024 року, і вже влітку він здійснив перший політ, що став успішним. Поступово бойове навантаження дрона довели до 4,5 кг, що дозволяє точним влучанням вивести з ладу більшу частину наявної техніки, навіть броньованої. При цьому комплекс має низку переваг:

бойове навантаження 4,5 кг — дозволяє атакувати навіть танки;

дальність — 30 км, з доведенням у перспективі до 100 км;

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ціна — вартість 1 дрона становить лише 500 доларів, що еквівалентно fpv-дрону, але при дальності останнього близько 10 км, тобто в 3 рази менше «Гадюки», і ціні найпоширеніших 152-мм та 155-мм снарядів як мінімум у 2−3 тисячі доларів за одиницю.

«Ударний дрон „Гадюка“ може стати високоточним кошмаром для РОВ на тилову глибину до 100 км. Що найпрекрасніше, крім усіх цих ТТХ, у „Гадюки“, так це його ціна, яка не перевищує ціни fpv-дрона», — зазначає сам Олександр Коваленко.

Тим часом росіяни відчувають гостру нестачу коштів для боротьби з безпілотниками, мабуть, готуючись застосовувати зовсім екзотичні варіанти.

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