На зміну сонячній погоді йдуть дощі та тумани: синоптики прогнозують зміни на тижні 10 — 16 березня

Аномально тепла погода, яка спостерігається зараз в Україні, триватиме ще у першій половині наступного тижня, проте потім почнеться зниження атмосферного тиску, а це спровокує опади. Дощі різної інтенсивності очікуються у більшості областей України, розповів метеоролог Ігор Кибальчич.

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Також він надав прогноз на кожен день тижня.

Понеділок, 10 березня. На всій території України очікується тепла погода, без опадів. Вітер південного/південно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі — +1…+6 °С, вдень +11…+16 °С, у західних областях місцями +17…+20 °С.

Прогноз від Українського Гідрометцентру. Фото meteo.gov.ua

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Вівторок, 11 березня. Період аномально теплої та сухої погоди триватиме, проте на заході вже йтимуть короткочасні дощі (їх принесуть атмосферні фронти із Центральної Європи). Вітер південного напряму, 7 — 12 м/с, у денний час можливе місцями посилення до 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі на Лівобережжі знизиться до −1…+4 °С. Втім вдень повітря прогріється до +13…+18 °С, на півдні, у центрі та на Київщині +18…+20 °С.

Прогноз від Українського Гідрометцентру. Фото meteo.gov.ua

Середа, 12 березня. На заході, в центрі і на півночі пройдуть короткочасні невеликі дощі, вдень у західній частині місцями з грозами. На решті території — без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +13…+18 °С, у південних областях та Криму до +20 °С.

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Прогноз від Українського Гідрометцентру. Фото meteo.gov.ua

Четвер, 13 березня. Вночі у західних, північних та місцями східних областях, а вдень і на півдні (за винятком Криму) пройдуть короткочасні дощі. В решті регіонів України без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +14…+19 °С.

Прогноз від Українського Гідрометцентру. Фото meteo.gov.ua

П'ятниця, 14 березня. На всій території країни очікується нестійка погода з короткочасними дощами, вдень у західних областях місцями грози. Температура повітря вночі очікується в межах +7…+12 °С, вдень +12…+17 °С, на крайньому заході +7…+12 °С.

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Субота, 15 березня. Місцями пройдуть короткочасні дощі, на Лівобережжі можливі грози. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, при грозах — поривчастий. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +11…+16 °С. У північних та західних регіонах вночі −1…+4 °С, вдень +5…+10 °С.

Неділя, 16 березня. В нічний час на сході, у південних та західних регіонах очікуються невеликі короткочасні дощі. Вдень у західних, південних та центральних областях дощі посиляться. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +10…+15°С. У західних та північних областях вночі −2…+3 °С, вдень +5…+10 °С.

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