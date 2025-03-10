Солодкі напої в Україні можуть подорожчати: чому це можливо й на скільки зросте ціна

Правильне харчування та вживання напоїв, корисних для здоров'я, турбують не лише українців, а й Державну податкову службу України. Втім, не виключено, що цим податківці готують ґрунт для запровадження нового закону.

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Так, у Державній податковій службі повідомили про наявність у деяких країнах світу податків, які б сприяли боротьбі за здоровий спосіб життя. Наприклад, податків на шкідливу їжу, зокрема солодощі, газовані та солодкі напої. Як наголошують у ДПС, зростання податків і цін на подібні продукти передбачає зниження їх споживання і менше смертей від серцево-судинних захворювань та діабету.

Треба сказати, що Україна не залишилася осторонь тенденцій запровадження податків на шкідливі продукти. Так, з 2023 року у Верховній Раді лежать два законопроєкти — №№ 9032, які передбачають два варіанти оподаткування солодких газованих напоїв: 10 гривень за кожні 25 грамів цукру у напої або 0,1 євро (4,5 грн) за 1 літр напою.

Як підрахували ініціатори документа, запровадження ставки у 10 гривень на кожні 25 грамів цукру призведе до зростання цін на солодкі напої на 20% та до такого ж 20-відсоткового падіння їх споживання. Що ж до другої ставки у розмірі 4,5 грн за 1 літр напою, то за сьогоднішньої ціни літра Coca-Cola близько 25 гривень ця ставка дає те саме 20-відсоткове зростання ціни.

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Втім, судячи з другого варіанту документа, законопроєкту № 9032−1, авторів цікавить не лише здоров'я українців, а й податкові надходження, які нардепи розраховують отримувати від 5 до 7 млрд грн за рік.

Зазначимо, що законопроєкт був зареєстрований за № 4229-IX і потрапив до порядку денного роботи ВР 11 лютого 2025 року, щоправда, за нього нардепи так і не голосували. Тобто не виключено, що документ все ж таки хочуть просунути в парламенті та ухвалити на якомусь майбутньому засіданні Ради.

Тим часом один з авторів ідеї оподаткування солодких напоїв народний депутат України Данило Гетманцев заявив про необхідність боротися з тіньовою економікою. «ФАКТИ» писали, кому слід побоюватися цієї ініціативи політика.

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