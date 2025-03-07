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Політика

Нова ініціатива Данила Гетманцева: кому з українців варто цього побоюватися

14:51 8 березня 2025
гроші

На тлі зростання видатків держбюджету на індексацію пенсій у Верховній Раді знову заговорили про необхідність боротьби із тіньовою економікою для збільшення доходів бюджету. Однак у цій заяві приховуються «підводні камені» і її слід побоюватися низці українців.

Так, про необхідність боротися з тіньовим ринком Данило Гетьманцев заявив під час конференції Європейської бізнес асоціації (EBA), присвяченій детінізації та чесній конкуренції. За його словами, держбюджет потребує як мінімум 10 млрд доларів на рік, які можна вийняти з тіньового сектора економіки.

У той же час економічний експерт Данило Монін зазначає, що у пропозиції політика три слабкі місця:

  1. за часів кризи сірий сектор економіки дозволяє багатьом домогосподарствам вижити, виступаючи «подушкою безпеки», а 3-річна війна гірша за будь-яку кризу;
  2. оцінка у 400 млрд грн, яких не вистачає держбюджету, видається експерту непідрахованою. Так, у 2024-му році одним із доводів на користь зростання податків для ФОПів, що в результаті призвело до їхнього масового закриття, був дефіцит бюджету в 400 млрд грн. Однак, насправді, зазначає Данило Гетьманцев, новий податок приніс за місяць всього 8 млрд грн, а наприкінці року невитраченими залишилися 264 млрд грн;
  3. основними розкрадачами держбюджету експерт назвав українських чиновників, які своїми діями свідомо чи ні завдають шкоди українській економіці. «Нехай подивиться на договори з МВФ, де ставка 8,5% річних або на кредит із Світовим банком за ставкою 10+% у валюті, формуючи виплати відсотками 1,5 млрд доларів на рік, коли ЄС дає під 0%, а США гранти», — наводить один із таких прикладів Данило Монін.

Раніше експерт уже критикував одну з ідей Данила Гетьманцева про запровадження рейтингу «найкращих платників податків», що схоже на практику звітів радянського держслужбовця, який повідомляє про надої молока.

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