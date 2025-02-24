Цей сік допомагає знизити артеріальний тиск: справжній порятунок для гіпертоніків

Щоб підтримувати нормальний артеріальний тиск, важливо вести здоровий спосіб життя, зокрема обмежити споживання солі, алкоголю та тютюну. Американський дієтолог Деббі Вільямс наголошує на важливості правильного харчування для здоров'я серця й тому радить чудовий овочевий коктейль, який може допомогти при проблемах з гіпертонією. Одним з інгредієнтів є селера, пише zywienie.medonet.pl.

ВІДЕО ДНЯ

Дослідження, опубліковане у 2024 році, показало, що селера покращує параметри артеріального тиску. Вчені підтвердили її судинорозширювальні властивості. Дієтолог додає, що селера містить фталіди — сполуки, які розслаблюють м’язи стінок кровоносних судин, що сприяє розрідженню крові та полегшенню її циркуляції.

«Клінічні дослідження показали, що селера діє через численні біологічно активні сполуки, зокрема 3-н-бутилфталід і апігенін. Селера стимулює регуляцію артеріального тиску головним чином завдяки своїм судинорозширювальним, сечогінним і блокуючим кальцієві канали властивостям», — йдеться в дослідженні.

Спеціаліст додає до селери ще один інгредієнт, який часто зустрічається на наших кухнях, — яблуко. Дослідження 2020 року показало, що вживання від 100 до 150 г яблука на день було пов’язане з меншим ризиком серцево-судинних захворювань і зниженням артеріального тиску. Ці переваги обумовлені наявністю флавоноїдів, які мають антиоксидантну та протизапальну дію. Наостанок дієтолог додає в напій листя кульбаби. Калій, що міститься в листі кульбаби, знижує артеріальний тиск. Дослідження 2022 року підкреслює, що листя та коріння кульбаби можуть відігравати важливу роль у профілактиці та лікуванні серцево-судинних захворювань.

Однак ви повинні пам'ятати, що пити такий сік потрібно в міру, щоб не принести більше шкоди, ніж користі.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про користь бурякового соку, який є справжньою бомбою імунітету.

РЕКЛАМА

287

Читайте нас у Facebook