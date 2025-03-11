Особливий випадок: суд у Києві через 20 років скасував довічне ув'язнення для трьох обвинувачених у вбивстві, якого… не було

Рік тому у Запоріжжі чоловік застрелив жінку та наклав на себе руки. Як згодом з'ясували правоохоронці, колишній засуджений готував помсту жінці, яка була свідком в його справі, аж 15 років. Але щось наплутав та вбив зовсім іншу людину. А цього року в Києві були розставлені крапки над «і» у справі щодо вбивства, якого насправді не було.

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Як пише sudreporter.org, Оболонський районний суд скасував вирок шістьом особам, яких ще у 2004 році засудили за умисне вбивство.

Йдеться про колишніх працівників підсобного господарста Азовського лікеро-горілчаного заводу, які вчинили низку злочинів і були звинувачені у вбивстві трьох людей, яке сталося у 1997 році. Двоє з них — брати, одного з яких випадково застрелили під час застілля, а другого брата та їхнього батька вбили трохи пізніше.

Зазначається, що тоді затримані зізналися у вчиненні злочину, і суд в Криму трьох з них до довічного ув'язнення, двох — до 15 років тюрми і одного — до 14 років і 6 місяців.

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Після 15 років відбування покарання засуджені повернулися до Криму і один із них побачив живим чоловіка, за вбивство якого вони сиділи. Окупаційна адміністрація з'ясувала, що цей нібито вбитий чоловік у 2016 році був поставлений на міграційний облік. А сам він заявляв, що разом з братом та батьком весь цей час жив у Придністров'ї. У 2014 році він повернувся до Криму, а його родичі залишаються наразі у Тирасполі. Щодо справи про вбивство, то, за його словами, вона була «вигадана». Уся ця інформація була записана на відео.

Українські експерти встановили, що людина на відео та на фотографії паспорта громадянина СССР, виданого свого часу на її ім'я, — одна й та сама. Прокурор говорив про сумнівність походження відеозапису та інших доказів, наданих російською окупаційною адміністрацією, але суд посилався на практику Міжнародного суду ООН щодо «намібійських винятків»: документів, виданих окупаційною владою, які повинні визнаватися, якщо їхнє невизнання веде за собою серйозні порушення або обмеження прав громадян.

Суд вирішив, що вбивства людини, яка надала свідчення, не було — цей епізод виключили з обвинувачення. А двох його «убитих» родичів шукати в живих не стали. Дії засуджених, які отримали довічне, перекваліфікували з умисного вбивства трьох осіб на умисне вбивство однієї особи (батька) з метою приховати необережне вбивство одного з братів.

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Покарання їм помʼякшили до 15 років увʼязнення і звільнили з-під варти в залі суду, бо цей термін вони вже відсиділи.

Нагадаємо, що свого часу у Словаччині суд виправдав мультимільйонера Маріана Кочнера, якого звинувачували у замовленні вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Куціяк розслідував кримінальні зв'язки політиків та підприємців з італійською мафією та збирав відповідні матеріали, у тому числі й на Кочнера.

Фото Pixabay

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