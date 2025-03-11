Україна повинна це зробити: Рубіо шокував заявою про захоплені росією території

Державний секретар США Марко Рубіо, який раніше вимагав вибачень від президента Зеленського, заявив, що Україні доведеться піти на поступки щодо земель, які росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни, пише The New York Times.

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«Найважливіше, з чим ми поїдемо із Саудівської Аравії, — це сильне відчуття того, що Україна готова робити складні речі, так само, як і росіянам доведеться робити складні речі, щоб покласти край цьому конфлікту або принаймні призупинити його в якийсь спосіб», — сказав Рубіо журналістам.

Він відмовився окреслити контури потенційної угоди, але чітко дав зрозуміти, що поступки з обох сторін будуть центральним елементом дипломатії.

«Гадаю, обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації не існує, — сказав Рубіо. — Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже важко в будь-який розумний проміжок часу змусити росіян повернутися туди, де вони були у 2014 році».

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Держсекретар додав, що в майбутніх переговорах з москвою необхідно визначити, що росія готова поступитися.

«Ми не знаємо, наскільки вони насправді далекі один від одного», — сказав Рубіо.

Він заявив, що США намагаються продемонструвати, що у них все ще є способи, щоб змусити росію сісти за стіл переговорів з Україною. Державний секретар зазначив, що він і українські чиновники, швидше за все, обговорять відновлення військової допомоги під час зустрічей у вівторок. За його словами, позиція США з цього питання може змінитися, якщо він переконається, що Україна серйозно налаштована на мир.

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«Я можу запевнити вас, що ми не будемо надавати військову допомогу росіянам», — сказав Рубіо.

Раніше Рубіо розповідав, що Білий дім продовжує дипломатичні переговори з росією та Україною.

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