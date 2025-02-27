США готують список винятків для часткового розблокування допомоги Україні

Високопосадовці Державного департаменту США складають список додаткових винятків із замороженої зовнішньої допомоги Україні, які можуть надати країні доступ до певної економічної та безпекової допомоги. Ці винятки виходять за рамки тих, які держсекретар Марко Рубіо дозволив надавати по всьому світу для «життєво необхідної» допомоги для фінансування таких програм, як розмінування і боротьба з наркотиками, пише Politico.

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Було незрозуміло, чи готується виняток для України щодо військового фінансування, яке контролюється Державним департаментом. Раніше Конгрес виділив понад 4 мільярди доларів на таку допомогу українським військовим. Більша частина цієї суми вже розписана на різноманітні потреби — від придбання зброї, наприклад, «Джавелінів», до обладнання, наприклад, радіостанцій. Деякі з цих контрактів були укладені в минулі роки, що ускладнює визначення точної суми, яку було витрачено.

На практиці немає впевненості, що додаткова допомога Україні дійде до Києва, навіть з урахуванням нових винятків, зважаючи на те, що вже затверджені винятки для гуманітарної допомоги все одно були значною мірою заблоковані. Але з політичної точки зору зусилля щодо розширення винятків для України натякають на розбіжності всередині команди Трампа щодо того, як поводитися з Києвом, йдеться у статті.

Минулого тижня президент Дональд Трамп вдався до словесних нападок на президента України Володимира Зеленського на тлі мирних переговорів з росією, і є побоювання, що він може повністю відмовитися від Києва. Цього тижня адміністрація Трампа навіть провела кампанію проти України в Раді Безпеки ООН, намагаючись не допустити ухвалення резолюції, яка засуджує росію за вторгнення в Україну. Але деякі помічники Трампа, зокрема Кіт Келлог, спеціальний посланник з питань росії та України, і Рубіо, були більш критично налаштовані щодо росії, хоча й обережно або в приватних розмовах.

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Державний департамент обійшов питання про те, чи були надані нові винятки для України, заявивши у своїй заяві, що «програми, які служать інтересам США, будуть продовжені. Однак програми, які не відповідають нашим національним інтересам, не будуть продовжені». Речники Державного департаменту та Ради національної безпеки не відповіли на прохання прокоментувати, чи обговорюються додаткові винятки для України.

Представник Державного департаменту та двоє інших осіб, знайомих з планами, побажали залишитися анонімними, оскільки вони не мають права публічно говорити про внутрішню політику адміністрації.

Згідно з документом, плани щодо винятків датуються щонайменше кінцем січня, через кілька днів після того, як адміністрація Трампа запровадила широке заморожування іноземної допомоги. Винятки, запропоновані в документі, охоплювали програми, починаючи від загальної економічної підтримки і закінчуючи знешкодженням наземних мін, контролем над наркотиками і програмами в галузі охорони здоров'я. Ці внутрішні розмови відбувалися ще минулого тижня, за словами представника Державного департаменту та внутрішнім листуванням співробітників, з яким ознайомилося видання Politico.

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Запропоновані винятки також стосуються рахунків, які контролюють фінансування на підтримку демократичних інститутів і громадянського суспільства в Україні, що називається внутрішніми ініціативами перехідного періоду і так званою допомогою Європі, Євразії та Центральній Азії, або фондами АЄЕСА.

Раніше публікували думку військового і журналіста Петра Шуклінова про те, хто має підняти прапор Західного світу, що впав.

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