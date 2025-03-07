Державний секретар США Марко Рубіо, який раніше вимагав вибачень від Зеленського, підтвердив бажання адміністрації Трампа покласти край війні росії в Україні.

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«Він прагне покласти край, якщо це можливо, конфлікту, який коштував мільярди доларів і сотні тисяч життів, а також спричинив руйнування, від яких українці та інші народи зможуть оговтатися лише через покоління», — сказав Рубіо.

Адміністрація Трампа посилила тиск на Україну, тимчасово призупинивши всю американську військову допомогу розтерзаній війною країні та призупинивши обмін розвідданими, що може зашкодити здатності ЗСУ захищатися і завдавати ударів по російських військах. Трамп визнав, що отримав листа від Зеленського після конфлікту. Нині ж Сполучені Штати та Україна працюють над відновленням відносин після безпрецедентної словесної перепалки в Овальному кабінеті між президентами Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, пише Fox News.

Рубіо сказав ведучому Fox News Шону Хенніті, що Білий дім продовжить дипломатичні переговори з росією та Україною з метою з'ясувати їхні вимоги, щоб подолати розрив між ними й покласти край війні.

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«Це було б на користь усім — російському народу, народу України, народу Сполучених Штатів. Відверто кажучи, нашим європейським партнерам і союзникам, це було б теж на користь, щоб побачити, як це закінчиться, — сказав держсекретар. — Але є лише одна людина на планеті, яка може це зробити, і його ім'я — Дональд Трамп».

Інститут вивчення війни (ISW), дослідницька група, яка уважно стежить за зміною лінії фронту в Україні, заявила, що на сьогодні ні путін, ні офіційні особи кремля не запропонували жодних значущих поступок, щоб припинити повномасштабне вторгнення.

«Вони постійно повторюють вимоги, які рівнозначні повній капітуляції України, а також відкату НАТО зі Східної Європи», — зазначає ISW.

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Тим часом аналітики вважають, що пауза у військовій допомозі Україні та поступки росії з боку США спонукають путіна вимагати більше.

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