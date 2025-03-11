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Інший чоловік: названо ймовірну причину розлучення телеведучого Дмитра Комарова

11:15 11 березня 2025
Дмитро Комаров подав на розлучення із Олександрою Кучеренко. Фото із соцмереж

Днями стало відомо, що ведучий проєкту «Світ Навиворіт» Дмитро Комаров подав заяву про розлучення з дружиною — спортивною журналісткою, місс «Україна-2016» Олександрою Кучеренко.

А блогер Богдан Беспалов, який називає себе «пліткарем», розповів, що стоїть за розлученням однієї з найвідоміших пар українського телебачення. Він стверджує, що причиною став чоловік, який нібито має стосунки з Олександрою. При чому йдеться про давне знайомство.

Богдан Беспалов розповів, що чоловік, з яким дружина Комарова перебувала у стосунках всі роки їхнього подружнього життя, мешкає за кордоном. Блогер, посилаючись на свої джерела, каже, що шлюб телеведучого та журналістки був «фіктивним та вигідним» їм обом. Мовляв, так Олександра уникала уваги до взаємин з вельми впливовою людиною, а Дмитру це потрібно було «для статусу».

Втім, жодних доказів тому, що ця версія має право на життя, він не навів.

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Раніше переможниця дванадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Катерина Лозовицька повідомила, що після двох років спільного життя розірвала стосунки з коханим. Пара познайомилася у Польщі, де на той час жив хлопець. Вони багато подорожували, а на початку 2025 року повернулися до України.

Фото із соцмереж

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