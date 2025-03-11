«Те, що відбувається в Джідді — марна трата часу. Будь-який „результат“ буде фікцією», — Олександр Невзоров про переговори в Саудівській Аравії

«Почалася безглузда і довга гра в „припинення війни“. „Голуби світу“ в краватках і погонах тепер зможуть гадити один одному на мізки, а політологи — злизувати їхні погадки і розносити їх по ЗМІ і каналах. Ніякого іншого результату не буде», — прогнозує російський опозиційний журналіст.

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«У цьому шоу не беруть участі ні реальність, ні справедливість, ні історія. Їх запросити і забули. А саме вони визначають порядок речей на землі.

Мир може бути міцним і дійсним лише якщо він справедливий. В іншому випадку будь-які договори — бутафорія, яка вибухне новою війною.

Рецепт справедливого світу гранично простий: кордони 2014 року, путін у клітці та репарації за всі витвори орків протягом 11 років.

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На жаль, справжній мир можна зібрати лише з цих елементів. Без цих ключових деталей конструкція просто не працюватиме.

Так що те, що відбувається в Джідді — марна трата часу, рівна спробі зробити омлет зі гравію. Будь-який «результат» буде фікцією", — вважає автор поста.

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