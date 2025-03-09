путін готовий погодитися на перемир’я: ЗМІ дізналися умови

США й Україна планують зустрітися в Саудівській Аравії для проведення прямих переговорів з метою досягнення рамок мирної угоди та початкового припинення вогню. Трамп заявив, що вірить у те, що путін хоче миру в Україні, повідомляє Bloomberg.

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Першим сигналом позитивної відповіді президента путіна на заклик американського колеги Дональда Трампа до припинення вогню стала пропозиція, озвучена під час переговорів у Саудівській Аравії між російськими та американськими високопосадовцями. Про це повідомили на умовах анонімності два джерела, обізнані з питанням.

Так, росія наполягатиме, зокрема, на визначенні параметрів майбутньої миротворчої місії, включаючи домовленість про те, які країни візьмуть у ній участь.

Нагадаємо, днями, виступаючи в Овальному кабінеті, Трамп сказав, що він наполягає на укладенні угоди про припинення бойових дій і впевнений, що путін теж хоче цього.

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«Я думаю, що він буде більш щедрим, ніж повинен бути, — сказав Трамп журналістам. — Я думаю, що у нас все дуже добре з росією. Але прямо зараз вони бомбардують Україну як прокляті. Мені, чесно кажучи, важче мати справу з Україною, ніж з росією».

росія заявила, що не погодиться на присутність військ НАТО на українській землі, відкинувши пропозицію європейських країн створити «коаліцію охочих», щоб допомогти контролювати будь-яку мирну угоду. Водночас путін не заперечує проти того, щоб такі країни, як Китай, які дотримуються нейтралітету у війні, розгортали свої війська в Україні, сказали виданеню обидва співрозмовники.

путін неодноразово відмахувався від пропозиції Трампа про швидке припинення війни. Зокрема, росія відкинула франко-британський план часткового перемир'я, що охоплює повітряні й морські операції та припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

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Водночас в Білому домі заявили, що США не вагатимуться щодо посилення санкцій проти росії, якщо це сприятиме припиненню війни.

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