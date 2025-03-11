«Йдемо до мети», але з перервами: як відбуваються переговори України та США у Саудівській Аравії

11 березня 2025 року в місті Джидда, Саудівська Аравія, розпочалися важливі переговори між делегаціями України та США. Ця зустріч стала ключовою подією в контексті міжнародних зусиль щодо врегулювання війни в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Українську делегацію очолив Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, до її складу також увійшли міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Себіга та інші високопосадовці.

Зі сторони США участь взяли державний секретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Волц. Основними темами обговорення стали можливі шляхи досягнення миру, питання безпеки та військової допомоги.

Після першого раунду переговорів, який тривав близько 3 годин, радник з національної безпеки Волц на запити журналістів про їх результат сказав: «Йдемо до мети».

РЕКЛАМА

Зустріч відбулася на тлі напружених відносин між Україною та США, які загострилися після скандалу в Білому домі, пов'язаного з візитом президента України Володимира Зеленського. Київ сподівається на відновлення військової допомоги та нормалізацію стосунків із ключовим партнером, тоді як США прагнуть продемонструвати свою здатність досягати домовленостей про мир в Україні.

Саудівська Аравія виступила посередником у цих переговорах, що підкреслює її зростаючу роль у глобальній дипломатії. Спадкоємний принц Мухаммед ібн Салман також провів зустріч із президентом Зеленським, хоча сам глава української держави не брав участі у переговорах із США.

Подія викликала значний інтерес у світі. Дональд Туск, колишній голова Європейської ради, звернувся до обох сторін із закликом не втрачати шанс на досягнення прогресу, наголосивши, що «весь світ дивиться на вас». Водночас експерти висловлюють побоювання, що переговори можуть стати інструментом тиску на Україну або затягування часу.

РЕКЛАМА

Переговори ще тривають, і їхні результати залишаються невідомими.

Відзначимо, що за даними ЗМІ, у Саудівській Аравії зараз перебуває й російська делегація, проте погляди України та рф на мир є дуже різними, на чому наголосив і журналіст Олександр Невзоров.

325

Читайте нас у Facebook