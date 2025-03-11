Суми колосальні: як мігранти з України вплинули на польський бюджет

Економісти Bank Gospodarstwa Krajowego підрахували, що мігранти з України, які з лютого масово покидають Польщу,

могли збільшити доходи її бюджету приблизно на 15,1 млрд злотих у 2024 році, це майже 4 млрд доларів, пише bankier.pl.

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«Враховуючи оцінну вартість податків, сплачених у Польщі мігрантами з України, можна стверджувати, що з кожного злотого, отриманого українськими громадянами за програмою „Сім'я 800 плюс“, мігранти сплачували близько 5,4 злотого до державного бюджету Польщі. Подібні оцінки для громадян Польщі свідчать, що на кожен злотий з пільги 800 плюс сплачується близько 6 злотих податків і зборів», — додали в банку.

У звіті BGK зазначається, що співвідношення вартості допомоги на дітей за програмою «Сім'я 800 плюс» і податків і зборів, які сплачують українці та поляки (разом з іншими іноземцями), є показовим і розраховано на основі припущень.

Дані включають надходження податку на доходи фізичних осіб (оцінка на основі даних про виконання держбюджету), внески на пенсійне забезпечення, страхування через інвалідність, хвороби та медичне страхування, надходження від ПДВ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Польща з початку року змінила правила працевлаштування для українців.

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