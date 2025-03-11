Топ-5 областей України, в яких простіше знайти роботу

Наприкінці минулого року ємність ринку праці неухильно знижувалася. У лютому на порталі пошуку роботи Work.ua було розміщено 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні. Однак це лише 93% довоєнних показників. При цьому 60% всіх вакансій доступні лише у 5 областях країни.

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Про це повідомляє сервіс пошуку роботи Work.ua, за даними якого лютневе зростання вакансій спричинене закінченням січневих свят. Ще однією приємною новиною стало зростання середньої зарплати.

Найбільше у лютому зросла кількість вакансій у Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій та Миколаївській (+6%) областях.

Перелік областей, де роботи найбільше, залишився тим самим, і кількість вакансій у них також зростала:

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34% всіх вакансій у країні зосереджено у Києві та області;

9% - у Львівській та Дніпропетровській;

6% - на Одещині;

3% - у Харківській області.

У лютому майже половина (44%) від усіх вакансій припадала на 5 категорій із 28:

«Робочі спеціальності, виробництво» — 16 703 вакансії, +5% до січня;

«Сфера обслуговування» — 14 535, +5%;

«Продаж, закупівля» — 12 450, +5%;

«Роздрібна торгівля» — 11 392, +5%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 10 314, +4%.

Серед претендентів у лютому найбільше було таких фахівців, як продавець-консультант, адміністратор, менеджер з продажу, водій, бухгалтер та інші.

При цьому третій місяць поспіль зростає середня зарплата — у лютому 2025 року вона зросла ще на 500 гривень порівняно із січнем — до 23500 грн. По областях же вигідніше стало працювати на Київщині — 26 500 грн (+500 грн), Львівщині — 24 900 грн (+900 грн), Одеській області — 22 500 грн (+500 грн.), Харківщині — 21 500 грн (+500 грн.)

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Найбільш помітно зросли зарплати у вакансіях у категоріях:

«Телекомунікації та зв'язок» — 30 000 грн, +9% до січня;

«Страхування» — 27 750 грн, +7%;

«ЗМІ, видавництво, поліграфія» — 24 000 грн, +7%;

«IT, комп'ютери, інтернет» — 29 250 грн, +6%;

«Будівництво, архітектура» — 30 000 грн, +5%;

«Нерухомість» — 50 000 грн, +5%;

«Топ-менеджмент, керівництво вищої ланки» — 50 000 грн, +5%.

Як повідомляли «ФАКТИ», на ринку праці в Україні в деяких галузях зростає конкуренція.

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