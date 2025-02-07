Конкуренція зростає, а зарплата? Які тенденції на ринку праці в Україні у 2025-му

Кінець 2024-го року був сповнений зростанням зарплати і падінням кількості роботи, у першому ж місяці нового року все рівно навпаки. За помітно збільшеної кількості вакансій, медіанна зарплата залишилася колишньою — на рівні 24 000 гривень.

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Про це говорять аналітики порталу пошуку роботи Work.ua, за даними яких у січні на 7% зросла кількість вакансій — до 94 985, що лише трохи менше показників січня 2022-го, 97 349. Найпомітніше додалося роботи для фахівців б'юті-сфери: масажистів, фахівців із лазерної епіляції, перукарів, майстрів манікюру.

При цьому найбільше шансів знайти роботу у представників робітничих спеціальностей, для яких є 15 932 вакансії, сфери обслуговування — 13 927 і торгівлі — 11 888. При цьому майже третина всіх розміщених вакансій — 31 489 із 94 985, розміщені в Київській області. Куди складніше це зробити у Львівській області — 8320, і дуже непросто в Харківській — 2949.

При цьому, як підкреслили в Work.ua, медіанна зарплата в січні не змінилася і склала 24 000 гривень, що, ймовірно, пов'язано з високою конкуренцією серед претендентів. Як стверджують аналітики, у січні на ринку праці була найбільша кількість кандидатів з початку 2023 року, коли почався період дефіциту кадрів. Як наслідок — майже 1,5 мільйона відгуків на вакансії в січні, що на 39% більше, ніж було в грудні.

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Нагадаємо, що за підрахунками українських нардепів, реальна кількість українців, які залишилися без роботи через вторгнення, може бути у 20 разів вищою за кількість вакансій, наявних на Work.ua — близько 2 млн осіб.

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