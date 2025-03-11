Карти Таро — дуже популярний інструмент передбачення майбутнього, оскільки їх розклади допускають варіативність розвитку подій, при цьому все може змінюватись навіть протягом одного дня.

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Про те, що радять карти на середу, 12 березня, пише відоме онлайн-видання.

Туз Жезлів — ОВНИ

Настав час відвертих розмов, оскільки карта символізує можливість виплеснути нарешті свої емоції, що допоможе врегулювати навіть давні конфлікти. Намагайтеся уникати зайвої агресії, використовуючи силу аргументів, а чи не емоцій. Відверта розмова може допомогти або налагодити стосунки або, навпаки, прийти до думки необхідність розриву.

Шістка Денаріїв — ТЕЛЬЦІ

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На вас чекає несподіваний подарунок, і це може бути як грошова вигода, так і приємна несподіванка. Однак у будь-якому разі карта не лише вказує на можливість отримати щось цінне, а й нагадує про важливість належної подяки. А ще день сприятливий для благодійності і загалом для допомоги ближнім.

Закохані — БЛИЗНЮКИ

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Представники знака виявляться на роздоріжжі, адже карта, що випала, вказує на необхідність переглянути відносини — як особисті, так і професійні. Очевидно, ви знаходитесь на етапі, коли необхідно прийняти важливе. Не бійтеся зробити крок у невідомість, якщо він приведе до вашого щастя.

Четвірка Жезлів — РАКИ

День принесе вам почуття задоволеності. Карта «Четвірка Жезлів» символізує успішне завершення проектів та можливість насолодитися заслуженим відпочинком. Це час, коли можна на власні очі побачити плоди своєї праці.

Четвірка Мечів — ЛЬВИ

Зверніть увагу на емоційний стан. Карта «Четвірка Мечів» попереджає про необхідність деякої паузи у справах. Не забувайте про здоров'я і залишайте собі можливість відновитися, щоб не втратити мотивацію жити і творити далі.

Десятка Жезлів — ДІВИ

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Важкий день, який може стати справжнім випробуванням на витривалість. Карта «Десятка Жезлів» вказує на бажання перекласти частину відповідальності на інших. Однак виявіть твердість та самостійність, сміливо приймаючи виклики і не боячись відповідальності за свої рішення.

Лицар Кубків — ТЕРЕЗИ

Перед вами шлях несподіваних можливостей. Карта «Лицар Кубків» віщує цікаву пропозицію, романтичне знайомство або навіть нове захоплення. День може зробити сюрпризи, і тільки від вас залежить, чи станете ви успішнішим або залишитеся в звичній зоні комфорту.

Блазень — СКОРПІОНИ

День спонтанності та несподіванок — ось що обіцяє ваша карта, яка символізує легкість, азарт та нові починання. Можливо, саме сьогодні ви вирушите у незаплановану подорож. Втім, розваги доведеться поєднувати з обов'язками, які ніхто не скасовував.

Дев'ятка Кубків — СТРІЛЬЦІ

Цей день обіцяє здійснити бажання. Карта «Дев'ятка Кубків» символізує задоволення, достаток та гармонію. Сьогодні ви можете отримати те, чого давно хотіли саме те, що давно мріяли. Однак доля вимагатиме від вас плату у вигляді готовності чимось пожертвувати.

Правосуддя — КОЗЕРОГИ

Середовище пройде під знаком чесності та справедливості. Карта «Правосуддя» вказує на важливість об'єктивності у рішеннях та вчинках. Можливо вам доведеться бути чесними навіть у ситуації, коли це буде дуже непросто. І якщо вам вдасться діяти відповідно до сумління — Всесвіт обов'язково вас винагородить.

П'ятірка Мечів — ВОДОЛІЇ

Карта радить звернути увагу на свій внутрішній стан та попереджає про можливе емоційне виснаження. Такий розклад може вимагати ревізії своїх пріоритетів та переваг. І не варто боятись відмовлятися від того, що лише заважає вашому розвитку.

Смерть — РИБИ

У житті стартує етап змін. Можливий фінал відносин, розірвання контракту на роботі чи завершення життєвого етапу. Все це запустить оновлення ваших емоцій та допоможе рухатися далі. Відпустіть помилки минулого і дозвольте собі побачити світ наприкінці тунелю.

Також раніше «ФАКТИ» назвали найвдаліший день у березні 2025 року для кожного знаку Зодіаку.

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