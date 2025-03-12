Загарбники атакували вночі Одесу та Кривий Ріг: є вбиті та поранені

В ніч на 12 березня російські війська крім атак на Київ, Дніпро та Суми завдали ракетного удару по порту в Одесі. Пошкоджені судна та інфраструктура, загинули іноземці.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексій Кулеба.

Пошкоджене судно

За інформацією чиновника, балістичною ракетою пошкоджено судно MJ PINA під прапором Барбадос. У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру.

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Внаслідок російської атаки загинули чотири людини — громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому — 24 роки. За словами Кулеби, ще двоє людей отримали поранення: українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога.

Також віцепрем'єр додав, що було пошкоджене ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.

«Важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору, а вільне й безпечне мореплавство було гарантоване. Маємо і далі посилювати нашу протиповітряну оборону, силою зброї та силою дипломатії досягати надійного миру та безпеки», — наголосив Кулеба.

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На ранок підвели жахливі підсумки і у місті Кривий Ріг, який ворог атакував балістикою.

За даними Міністерства внутрішніх справ, одна людина загинула, ще 5 отримали поранення.

Пошкоджений дитсадок. Фото МВС

Постраждала адмінбудівля. Фото МВС

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Крім того, пошкоджений інфраструктурний об'єкт, під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторний удар по рятувальникам — пошкоджені 2 одиниці техніки.

Загалом у результаті атаки виникла пожежа у 3 гаражах і 4 легкових автівках. Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазин і 12 легкових автомобілів.

Одна з автівок згоріла. Фото МВС

Також в Повітряних силах повідомили про збиті 98 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Всього ж ворог вночі запустив по Україні 3 балістичні ракети Іскандер-М із Криму, а також 133 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.

Нагадаємо, що російський терор продовжується майже кожної ночі. Так, днями ворог вдарив по критичній інфраструктурі Запоріжжя та багатоповерхівкам у Дружківці.

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