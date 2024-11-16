В Україні позбавлятимуть водійських прав пенсіонерів: хто під загрозою

Схоже, законодавці наважились, за прикладом країн ЄС, ввести віковий ценз для водіїв.

Про це пише профільне видання «Твоя машина».

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Суть нововведення в тому, що починаючи з 65 років, пенсіонери будуть змушені проходити додаткові тести і перевірки, інакше позбудуться прав. Відповідний законопроєкт № 8082 вже внесено до Верховної Ради.



Автори ініціативи пропонують встановити обов’язки складати спеціальні тести у сервісних центрах МВС після 65 років.

Метою таких перевірок називається підтвердження когнітивних здібностей автомобіліста. Літній водій повинен буде довести, що він все ще здатний безпечно керувати транспортним засобом.

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При цьому термін дії прав для таких керманичів хочуть скоротити до п’яти років. З 70 років водію доведеться оновлювати водійську ліцензію раз на два роки, а з 75 років — щороку.

Для пенсіонерів також планується заснувати спеціальні курси підвищення кваліфікації.

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Решта водіїв також не залишаться без обмежень. Термін дії їхніх прав законодавці хочуть скоротити до 10 років.

Водночас варто зазначити, що дослідження, проведені ізраїльськими експертами з Університету Бен-Гуріона, показали, що досвід, а не вік, впливає на здатність людини розпізнавати потенційні небезпеки на дорозі.

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Згідно з результатами досліджень, старші та більш досвідчені водії були швидшими і точнішими у визначенні ризикованих сценаріїв під час водіння.



До того ж старші водії, як правило, мають підвищену пильність, завдяки своєму великому досвіду. Вони демонструють кращу здатність помічати небезпечні ситуації на дорозі та реагувати на них, на відміну від молодих, менш досвідчених водіїв.

Тому парламентарям потрібно буде перед остаточним прийняттям закону вивчити всі ці факти.

Також нагадаємо, що в Україні вже діють вікові обмеження, які забороняють керування транспортними засобами особам, які ще не досягли певного віку.

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