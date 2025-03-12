Шпигував за військовими аеродромами та готував теракти: в Хмельницькій області затримано ворожого агента

Співробітники Служби безпеки України продовжують контрдиверсійні заходи у західних регіонах країни. І ось на Хмельниччині затримали 30-річного місцевого безробітного, якого ворожа спецслужба спокусила «легкими заробітками». Він взявся шпигувати за аеродромами Сил оборони та готувати теракти поблизу ТЦК на заході України.

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Зокрема він мав організувати онлайн-трансляцію бойової активності на одному з військових аеродромів регіону, повідомляють в СБУ.

Тож для виконання цієї вказівки зрадник обладнав «спостережний пункт» просто у власному будинку, який знаходиться поблизу режимного об’єкта ЗСУ. Відеокамеру з функцією віддаленого доступу для російського гру було встановлено на даху обійстя.

А щоб здійснити підрив саморобного вибухового пристрою біля місцевого ТЦК, чолов'яга мав за інструкцією виготовити вибухівку з «підручних» засобів та мобільного телефону. При цьому куратори зобов’язали свого агента встановити спеціалізовану програму віддаленого стеження за його переміщенням до потенційної цілі.

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Так російська спецслужба планувала віддалено підірвати пристрій разом із фігурантом, ліквідувавши «зайвого свідка».

Втім смерті зловмисник уник, тому що контррозвідники СБУ завчасно його затримали, а під час обшуків вилучили мобільні телефони, які він використовував для збирання розвідданих та комунікації з російським гру. Також у нього було виявлено гаджет, яким він мав спорядити вибухівку для вчинення теракту.

Фігуранту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану та Несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

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Зловмисник вже перебуває під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також варто згадати, як СБУ запобігла теракту біля рівненського ТЦК, який також мали здійнити за вказівкою гру.

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