СБУ та поліція запобігли серії терактів під Києвом, у Львові, Чернігові та Вінниці (фото)

В Україні тривають контртерористичні заходи, які стали відповіддю на активізацію диверсійної діяльності російських спецслужб. Як повідомляють в СБУ, лише протягом декількох днів на замовлення гру мали відбутися вибухи та підпали у чотирьох областях України.

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Так, на Київщині було затримано агента спецслужб рф, який готував підрив одного із військових у місті Буча. Фігурантом виявився 31-річний рецидивіст з міста Ірпінь, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за розбій. Для виконання завдання з москви зловмисник особисто виготовив саморобну бомбу за наданою йому інструкцією і для ліквідації військового вивчив його графік дня та маршрути пересування. Затримали агента затримали за місцем його проживання, коли він готувався до вчинення злочину.

Саморобний вибуховий пристрій

У Львові кіберфахівці СБУ запобігли серії терактів, які мали відбутися біля місцевих будівель ТЦК та СП, а також Головного залізничного вокзалу міста. «Підривником» зголосився стати 23-річний агент із Київщини, який працював на ворога за гроші. При цьому, як показало слідство, після доставки вибухівки на локації російська спецслужба збиралася ліквідувати свого агента, як «зайвого свідка».

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Проте СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала виконавця «на гарячому», коли молодик закладав вибухівку поблизу залізничного вокзалу.

У Чернігові також планувався підривів військовослужбовців ЗСУ, працівників Національної поліції та інших силових структур, для чого підкуплений місцевий мешканець взявся виготовляти вибухові пристрої та передати їх іншим особам для вчинення підривів. А для «перевірки» він особисто виконував ще одне завдання рф: за допомогою пляшок із легкозаймистою сумішшю підпалив будівлю одного з районних ЦНАПів. Мобільні телефони із доказами підпалів, а також інших злочинів, вчинених на замовлення рф, у нього знайшли під час обшуку.

Мобільний телефон із доказами підпалів

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У Вінниці ворог організував групу підпалювачів, які на замовлення рф знищили дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках Укрзалізниці. Злочинці діяли поетапно: спочатку встановлювали геолокації залізничного обладнання, а потім підпалювали його за допомогою легкозаймистої суміші. Наступним була відправка російському куратору підтверджуючих фото та відео своїх злочинів.

Працюють контртерористичні підрозділи СБУ

Наразі всі фігуранти отримали підозри відповідно до вчинених злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу України — статтею 111 (Державна зрада), 113 (Диверсія); 258 (Терористичний акт) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Також варто згадати, як наприкінці лютого СБУ затримала групу російських агентів, які коригували ракетні удари одразу по трьох регіонах України.

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